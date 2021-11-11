一九七二年，香港嘉禾電影公司推出「精武門」這部武打功夫片，從此全球颳起李小龍 旋風；尤其美國 ，更掀起一股學習中國 功夫的熱潮。也許由於過度聯想，他們認為所有的中國人，可能都有幾下子拳腳功夫。正面的反應是，絕大多數的美國人對我們肅然起敬；負面的憾事是，少數偏激者無端向落單的弱者挑釁。

當時，我一位同學在紐約唐人街某大茶樓做兼職服務生，每近月底就一臉愁容；因為中餐館發薪都訂在每月最後一天晚上，這也是一些摸熟門道的黑佬興奮之夜。

他家住唐人街旁的布魯克林，在一次發薪後，忐忑地走上那條天天往返的街道上，這時除了昏黃的街燈，四下一片寂靜，靜得教他心驚，因此他不得不加快腳步。不久，溫暖的家終於在望，腦裡緊繃的神經鬆弛了，心中七上八下的吊桶也慢慢打住。然而，就在這鬆懈的剎那，街角突然冒出三個黑佬，大剌剌地迎面走來；他下意識覺得不妙，本想掉頭鼠竄，但為時已晚，不過幸好急中生智，假裝鎮定，並且擺出李小龍招牌的墊步側踢架式，一時間倒也起了震懾作用。

但這三個黑佬不死心，圍著他繞，在幾度伸手撩撥試探之後就一湧而上，並且相互咧嘴嘲笑道：「Bruce Lee不過爾爾。」可憐這同學終成了柳宗元筆下的黔驢，薪水被搶，眼睛還差點被匕首戳瞎。

另一不幸事件發生在紐約皇后區的山崗公園裡，我的鄰居李老先生散步遇襲，被打得鼻青臉腫，原來一個年輕白人向他單挑中國功夫。

這兩樁事，教我非常痛心，不過也另有三樁快事，使我一吐怨氣。

我有個住在長島的朋友，他倆夫婦和兒女四人都會功夫。一九七三年一個深秋的下午，就讀哥大的小女兒，下課路經校旁哈德遜河岸邊的幽靜小徑時，一個黑鬼色瞇瞇地對她出言輕薄，緊接著就來個熊抱。她反應極快，身子一低躲過，迅雷不及掩耳地伸腿橫掃，掃得那黑鬼人仰馬翻，緊接著飽以一頓驟雨般的鐵拳。

還有一位胡姓同鄉，他在洛杉磯開班教太極拳，某日有個約兩百多磅的魁梧老墨前去踢館；胡兄當著眾多學生的面，等於示範教學，以陳氏太極閃電般降服對方，這個老墨從此拜在他門下。

另外一位矮小但力壯的潘姓摯友，服務於一物流公司，有個人高馬大的非裔同儕，常常仗著體態優勢，盛氣凌人。某天那老黑惹到潘老弟頭上，當他一推再推潘老弟的胸脯時，潘乘隙飛快扣住其手指，使勁向前扳壓；那老黑「哎喲」一個悶哼，接著龐然的臭皮囊就逐漸往下軟塌，最後跪在地上哀哀求饒。這門以柔克剛的功夫，就是擒拿術。

自從新冠肺炎猖獗，許多美國人把矛頭指向中國人，李小龍旋風的漣漪又在蕩漾。忍耐是有限度的，如果每個人真會點功夫那該多好，其實不需要上少林去武當，只要學會擒拿，就足以防身了，同時還可維護尊嚴。