《老物件情懷》心懷鋼筆情

內心藏著與筆有密切關係的寫作夢，更喜歡鋼筆了。

我成長在上世紀六○年代，那時電腦還未在中國 出現，寫字寫文章靠的是紙和筆。雖然不像清朝，在城市讀書寫作業，已用不上毛筆、硯和墨，但每天還是必須用筆的。此筆非毛筆，而是鉛筆、鋼筆。

小學時我就對筆情有獨鍾。我愛逛書店 文具店，逛文具店則喜歡看各種文具，尤其是各式各樣的筆。小學用的是鉛筆，我會看鉛筆的木質、圖案、有沒有帶擦膠；雖然那時還沒有書法課程，我也喜歡看各種毛筆和宣紙。毛筆對於我有一種神奇感，不論是羊毫的純白，還是狼毫的褐灰，都覺得很美；我更會想像筆在宣紙上揮灑，筆走龍蛇，草書、楷書、行書，一律讓我心頭顫動。

上中學以後，可以用鋼筆寫作文了，大概因為內心藏著與筆有密切關係的寫作夢，我更喜歡鋼筆了。

當時鋼筆品種基本上都是國產品牌，我所知的就有金星、英雄、永生、青年等，都是普通大眾使用型的。筆尖的選材一般是鋼質，也有一些高級品，筆尖有純金及鍍金，這類筆被稱為「金筆」。

金筆屬奢侈品，在當時我只有觀賞的份，買不起。最便宜的書寫筆是蘸墨水書寫的筆，一支木製、下粗上細的筆桿，帶一個純鋼筆尖，筆尖似乎是插進木質管加以緊固的；這種筆沒有儲墨水功能，必須配置一瓶墨水放在旁邊使用，寫幾個字蘸一下。這種筆適宜在辦公室或者固定辦公場所之用，並不適合我們學生所用。

因家境不濟，我用筆從來沒得講究。記憶中，用過的低值鋼筆倒是不少，筆尖經常開叉或筆嘴與筆幹接合處不好，有墨水滲出，這讓我很煩。更狼狽的是，抓筆的拇指與中指經常被漏出的墨水染藍，手指髒兮兮的，還不容易洗掉。

即便這樣，我還是對各類自用鋼筆有感情，經常拿出來把玩。無它，就是因為喜歡寫字；能寫字的筆就是好東西。有時也想有朝一日擁有一支漂亮又好用的鋼筆。

當年我有一個大兩歲、彼此十分要好的街坊朋友。他在文革前一年入讀中學，而我在文革後入讀中學時，他被分配到農村務農去了。他有一支很少見的鋼筆，我至今還記得是名為「浪琴」依金筆，大包頭。他知道我一直對他這支筆喜愛有加，一天突然對我說：「借你用幾天吧。」我欣然謝過，滿心歡喜、小心翼翼插上上衣口袋。

那兩天上課我精神十足，有事無事、有必要寫字沒必要寫字，都拿出筆來寫寫畫畫。然而某天，我突然發現筆不見了！我拚命回憶那一天到過的所有地方：課室的座位、書桌的抽屜、整個課室的任何角落、學校的所有道路，還有去過的學校所有走廊；甚至廁所、操場。然而偌大的學校幾乎都找遍了，直找到天快黑，仍然找不到。突然想起入過學校的廁所，便進廁所找尋。

廁所大便間有間隔，找遍了能打開門的也不見，還有一間大約是壞了的隔間上了鎖，我仍不死心地從旁邊間隔爬進去找了一遍。然而，裡面只有滿牆的蜘蛛網。

我只能失望地回家，萬分抱歉地告知朋友，不小心丟了他的寶貝筆；畢竟是很要好的朋友，他並沒有要求我賠償。可能他對筆的熱愛未如我強烈，我感覺我比他還要難受；不是因為欠他的人情，而是因為那支筆我實在喜歡，不見了太可惜。今天寫這篇文章，也是因為我至今都忘不了那支浪琴筆。

電腦普及後，寫字及文字傳輸等均實現無紙化，既然無紙自然就用不上筆了。

但對於筆我仍然十分喜愛，鋼筆成了我過去生活的記憶。在鋼筆尚未完全退出歷史舞台的八○年代，我有一支黑色德國 產萬寶龍鋼筆。我十分珍視這支筆，一般在重要場合比如簽合同時才使用。隨著生活演進，互聯網普及，這支筆用來書寫的機會也愈來愈少了；但我始終捨不得放棄，將它作為藝術品收藏起來，時不時取出欣賞把玩。