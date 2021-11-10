小學到中學十多年裡，受惠於各科目的老師，學到知識、做人處世的道理，他們是我們成長過程的良師益友。

任教於澳門和廣州培正學校的老師中，不少都是有來頭的人物，特別是音樂老師。小學六年級教我們的是周書紳，後來成為世界著名華裔鋼琴家，當時我們給他起了個花名「周紳士」。中學時的音樂老師黃飛然是上海男中音歌唱家，與姚莉合唱、錄過唱片，憑「青春舞曲」成名，後成為香港 及加拿大音樂大師。

還有一位音樂老師叫何安東，他與馬思聰、冼星海是好朋友，各有所長，成為嶺南樂壇鐵三角。馬思聰「思鄉曲」和冼星海「黃河大合唱」聞名於世，何安東也是才華橫溢，作品充滿狂飆精神，尤其一杯在手，音符爆發而出；抗日戰爭時創作抗日歌曲，節奏明快，鏗鏘有力，鼓舞民心。

初中一年級時，他是我們的音樂老師，五○年代廣州抗美援朝遊行 時，何安東在遊行隊伍即興編出通俗易懂的流行曲，至今我仍然可順口唱出：「美國 鬼，打橫嚟（霸道之意），想亡我中國要我地做奴隸，新中國，冇咁衰仔，齊心合力打倒美國鬼！」大時代裡顛覆是非混淆黑白而迷失，不能責怪任何人。

幾年後反右時，何安東也不好過，被打為右派分子，嘗到失落的滋味，且累及有音樂才華的兒子，不能進入中央音樂學院就讀，只能屈在廣州巿音專；幸好最後兒子還是成為著名小提琴家。

黃逸樵是燕京大學數學系高材生，是我們初中時的數學老師。他著重培養學生鑽研求知精神和思考能力，考試時會加入一條較難的題目，答中了在滿分一百分上再加一分，成一百零一分；幾位學霸為此而努力在數學領域中遊走，務求取到此成績。同學魯重賢就多次得到數學考卷的一百零一分，後來他升上香港大學，留學美加，取得兩個物理博士學位，曾在MIT任職，研究並發展了愛因斯坦學說。

語文老師梁寒淡學識豐富，家世顯赫，有肇慶高要才子之稱。梁老師言談幽默，他曾將中華民國國歌最後兩句改為「鹹乾花生鹹脆逼卜脆」，難得音韻合拍，神來之筆。梁老師戲劇修養佳，能演能導；在他的導演下，同學演出「放下你的鞭子」及「民主進行曲」兩部話劇。其兄梁寒操為知名學者，曾任汪精衛秘書，為黨國宣傳部門大員，深受領袖的器重。

英文老師佘綿生和語文老師單倫理也受同學們愛戴。佘老師有授課時曝粗口的創舉，同學抱怨作業多，老師竟脫口而出：「咁X懶！」同學哄堂大笑，佘老師不慌不忙，若無其事一晃而過，做學生的因此沒有大反應，覺得不過粗口一句而已。當時課餘時間常作師生籃球比賽，佘老師擅長底線死角跳射，有姿勢夠實際，師生場上惡鬥，但私下關係真不錯。

單倫理老師來自山東，講粵語帶齊魯口音，他曾有金句：「妓女對老師說，我們同是靠口搵食，不過你的口在上，我的在下面。」如此自嘲。單老師後來轉到香港為教會諸聖堂服務，終身獻主。佘老師後來赴港，在東華三院任職英文秘書。

一九五二年曾在廣州市第五中學讀過兩年高中，語文老師叫朱谷懷，他曾追隨老作家胡風擔任雜誌及出版社工作。

一九五五年由毛澤東親自領導展開對胡風批判，將胡風與弟子及追隨者之間來往信件摘錄登出；毛執筆寫下編者按語，將文藝思想分歧提高到路線鬥爭，定性為胡風反革命集團對黨的進攻，吹起轟轟烈烈的全國肅清反革命運動號角。

公布的胡風信中，有封給朱谷懷的短函，導致朱被捕入獄長達十年，盡毀朱的青春人生。朱老師本是地下黨員，解放後曾任廣東省縣級報總編輯；課堂上的他，瘦俏的臉，缺乏笑客，眼中流露人生無奈，他的容貌常存我心中。

教師是光榮職業，我只做過兩年教師。命運安排，再沒有從事此業，但從沒影響對老師的尊愛。