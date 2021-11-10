《老照片說故事》琉璃廠老房記憶

琉璃巷九號房，充滿青春成長的記憶。

北京 人都知道琉璃廠。這裡處處浸透、體現著老北京的文化氛圍。筆者有幸在這裡度過了十六年的青春時光。

父母都是北大醫院的醫生。醫院分派給他們的房子，就是二十世紀初的京師大學堂醫學館（現北京大學醫學部）的舊址，位於和平門外的「八角琉璃井」，因為巷內有一個八角琉璃井而得名。北大醫院將整座房子隔成二十幾個房間，分派給二十幾個醫院的職工；每個職工和家人住在約十五到二十平方米的房間裡。六○年代，改名為琉璃巷九號院。住戶既有醫生、護士、實驗員，也有醫院的黨委書記。黨委書住的房子至少有其他職工的三倍大；每天早上，都有小轎車在胡同口等候書記。

由於大家都在一個醫院工作 ，互通有無，和睦相處。記得小時候看病特別方便，因為院子裡各科專業的醫生都有。

十二歲那年發生一件事，永遠留在記憶裡。一九六八年在「深挖洞，廣積糧」的年代裡，街道辦事處要求各家每人製作五十塊磚坯，街道燒製後拿去建防空洞。父母一輩人都是知識分子，手無縛雞之力，於是我們八、九個半大孩子們，承擔起做磚坯的重任，當然都有成人陪著。先到副食店借了一部三輪車，騎到宣武門城牆挖黃土。因為挖黃土的人很多，形成一個很深的洞，當我們家對門、宋家十歲的女兒掏洞裡土時，洞頂突然坍塌，把宋女埋了起來。

孩子們看傻了，不知所措。隨我們一起來的護士許阿姨和劉醫生果斷命令我們用手扒，還讓一個跑得快的男孩回家叫人。幾分鐘後終於把宋女刨出來，她嘴裡、鼻子裡都是土；劉醫生把土摳出來後人工呼吸，接著把三輪平板車的土倒掉，載著宋女就往醫院跑。好在宣武醫院距離約三里路，很快就到了。兩小時後，院子裡的大人們都來了。我父親和宣武醫院的神經外科主任是同學，他帶著我父親到急診室，看到宋女已能自主呼吸。她昏迷幾天後終於清醒，只是後來學習和工作都不太滿意，可能和當時腦部缺氧有關。這個意外事件讓鄰居更加緊密連繫在一起。只可惜，一九七六年的地震 破壞了房子，我們只好搬出去了。