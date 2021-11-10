老闆說：「你來美國 時間太短，美國是民主選舉國家，每次選總統、選議員，他們就像我們下人一樣，甚至腆著臉上門討票，這是很正常的，是美國民主生活的一部分，你看餐廳目前情況，你忍心不救一把嗎？」

我無話可說了，於公於私我都應該出力。彼德又開了全體威特大會進行動員，印了一些彩色字條，上面有個鞠躬的卡通人物，嘴裡說：「請投本店一票！」隨最後的籤語餅一起奉上。答應之後，我也立即賣力展開攻勢。

瑪麗和湯姆保證兩人各填一表寄出；路易教授說，他會在上課時給我們添把火；電腦製造商蓋特威的部門經理哈代說，他已經用復印機印了表格，部門裡二十多人，人手一份，填表簽字後已由他寄了出去。

我有個女客人叫蘇珊，文質彬彬，纖纖身材，皮膚雪白。我向她拉票時，她說沒有辦法幫忙，因為她就是這家報紙的編輯，報社內部員工是不允許參與投票的。蘇珊又告訴我，這個評比活動已經進行過七屆了，今年是第八屆，以前七屆獲獎的都是一家法國餐館，而獲得最佳男威特就是這家餐館的蓋利。她還告訴我，法國餐館一直以優質服務、精緻餐點而著名，我們店如果能取勝，那真是城裡的大新聞了。

我得知對手後信心全失，不相信奇蹟會發生，因為我曾親身領教過法國餐館那套服務禮儀。那是我在紐約 帶了太太和岳母，接受朋友宴請的一家法國餐廳，朋友還告訴我們一定要穿正裝出席。

冬天，外面下著小雪，我剛到餐廳門口，玻璃門內的門童即開門出來迎接，幫我們一一脫去外套，掛進衣帽間，然後由領班小姐帶至餐桌邊。朋友還未到，邊上的威特給我們一一拉開椅子，女士優先；我們坐定後，威特接著問我們要檸檬水還是氣泡水，然後送上一本精緻的菜單。

朋友到後開始點菜，每人一份，大家都吃自己面前的一盤；頭菜吃完，撤去用過的盤子和刀叉，吃熱菜之前，又每人上了一勺冰淇淋。這一勺小得不得了，指甲一般大，我像嚥口水一樣吃了那個冰淇淋，味道倒是不錯，齒頰生香。熱菜量也不大，我就多吃麵包，因為那個烤蝦實在太香、太嫩、太好吃了，但是蝦子才三隻，所以只能多吃些麵包填飽肚子。甜點是巧克力慕斯，是太太的最愛。

我數了一下，前後換了四套盤子和刀叉。一想到紐約那頓法國餐，我就不寄予什麼希望了，中國 餐館無非就是一個有人送菜的大食堂。反正盡人事，聽天命。

三周後的一個早晨，彼德興高采烈拿了一份報紙來找我：「我們第一名！我們第一名！」他邊說邊高興得大笑。我接過報紙一看，報導說這次共有五千多人投票，中國星是名列前茅的餐館，所有的最佳菜餚也是中國星在前幾名，而最佳威特竟是我。那家法國餐廳的蓋利淪為第二名，法國威特得票和我僅相差一票。看到這裡我也發狂了，就相差一票！上帝顯靈呀！

第二天彼德塞了五百元給我。最重要的是，中國星又見到來排隊吃飯的客人了，最佳餐館的評選破除吃狗肉的謠言。彼德想起伊瑪講的一句話，「他是超級威特！」

➤➤➤最佳威特（上）

➤➤➤最佳威特（中）