童年時，我和母親及兩個弟弟生活在川北一個小山村，一年才能見到父親一次。父親在一個隱密的軍工廠裡工作 ，每年只能探親一回。每次父親回家，都是我們的節日，而父親鼓鼓的行囊裡，總會有幾大包花生米。

在上世紀七○年代物質極度匱乏的川北農村，父親大老遠帶回來的那些紅皮花生米，像一顆顆小小的太陽，照亮、溫暖了我們的童年。

那花生米脆生生、甜絲絲，回味無窮。我一直覺得，父親帶給我們的花生米，是這個世界上最好吃的花生米，有一種特別的味道，停留在舌尖，也沁潤著心靈。

起初我以為花生米是父親買的，我甚至想像父親在他所在城市的某個農貿市場裡，耐心為我們挑選出最飽滿的花生米粒，細心打包好；而後坐一天一夜的綠皮火車，把滿滿的驚喜帶回給我們。

後來有一次聽母親講起，才知道那些花生是父親親手種的。母親說，父親在繁忙的工作之餘，用鋤頭一鋤一鋤挖出一片荒地，種上花生，所以我們才有了這份口福呢。

得知花生是父親自己種的，我的腦海裡驀然浮現出父親在烈日下，抑或濛濛細雨中，一下一下在亂石和雜草叢中用力揮動鋤頭，開墾蕪亂堅固荒地的畫面。

更讓我內心溫柔的畫面，是父親一個人在異鄉的夜裡，在昏黃的燈影下，用溫暖的雙手把那些洗淨曬乾的帶殼花生，一顆一顆剝開。那些粉色的小顆粒，一點一點聚集成堆，像是父親在心裡想要對我們說的那些質樸卻溫情的話，堆成一籮筐的思念和愛。

一九八七年的夏天，由於當時的農轉非政策，我們得以舉家遷入父親所在的工廠，我也終於看到了父親的花生地。

那是寂靜山溝裡的一面緩坡，坡頂是隨風搖曳的青翠松林，溝底是一尾蜿蜒清澈的溪水。在松林和溪水之間的半坡，在野生的沒腰雜草和細碎小花之間，墾出了一塊平整鬆軟的菜地，褐紅的土壤呈露，像是這片沉寂已久的荒坡敞開心扉。

多麼尋常的一塊土地，隱匿在荒野中，卻孕育經年來一直縈繞著我的溫暖和芬芳。

這個夏天對於我們家，是每一個人的高光時刻。一家五口終於可以朝夕相伴，住同一個屋簷，吃同一桌飯菜。在我記憶深處，永遠珍藏著一幅畫面，也屬於這個幸福的夏天；畫面中，父親揮動著小鋤，把已經成熟的花生從褐色岩土裡挖出來。綠色的莖葉下面連綴著一顆顆黏著泥土的花生。父親挖到一叢顆粒最多最飽滿的，拎在手裡，有些俏皮地抖一抖。父親直起身，就那樣站立著、微笑著，像是獵人拎著他的戰利品。

午後慵懶的陽光，給父親的汗珠和微笑鍍上了一層迷人的色彩。母親和我蹲在父親身邊，滿心喜悅地摘著花生；二弟和三弟在花生地裡嬉笑追逐。一家人籠罩在綺麗祥和的光暈裡，籠罩在幸福裡。

這幀花生地裡的歡樂全家福，烙印在心裡，從最初的鮮亮到逐漸泛黃，穿透歲月。

後來，父親在一次工廠事故中，不幸被剪斷了手指。之後，父親因為肝癌，永遠離開了我們。長大後，我們兄弟仨在時光的洪流中各自摸爬滾打，起伏輾轉，闊別了父親曾在的舊工廠，也告別了父親的花生地。三弟去了山清水秀的李白故里。二弟和母親生活在成都龍泉驛，那裡有滿山的桃花。而我遠渡重洋，來到密西西比河流域一個經年積雪的異國城市。

一家人，天各一方。但我知道，在不同軌跡裡經歷過人生跌宕，明白生活艱辛，我們才深深體會，父親當時斷指有多痛、絕症彌留之際有多不捨；父親扎根於花生地裡那對我們看似質樸平凡的愛，有多麼深切熱烈。

我也知道，母親也好，兄弟仨也好，雖然生活在世界不同的角落，我們都會想念父親，想念那片花生地，想念那時的歲月靜好，以及靈魂深處永不消散的花生香。