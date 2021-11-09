瑪麗和湯姆是一對剛結婚不久的小夫妻，夫要倆很喜歡中國 菜，每次來吃飯也總要叫我的台子。他們和我的認識還緣於我的一次錯誤，老威特有時也會犯錯誤的。那天小夫妻倆來吃飯，正好店裡較忙，我分了心，他們叫的是魚香肉絲，我下單叫了魚香雞絲；等到菜盤拿到手，我立刻明白菜叫錯了，肉絲是淡褐色，雞絲是雪白的，怎麼辦？退菜重炒，廚房肯定要罵人，這麼忙還幫倒忙，加上我自己是領班，面子怎麼過得去？硬了一下頭皮，將菜送上桌，湯姆很敏感，問今天的肉絲怎麼這麼白？我馬上說，「噢，廚師今天對你們的肉絲特別加工了一下，所以比較白，你們試嘗一下」。我心裡總有點虛，過了一會兒又去問味道怎樣？湯姆回答，很好吃，肉真的更嫩了。我又讚美了他太太漂亮，說瑪麗真的有些瑪麗蓮夢露的性感和風韻，金色頭髮，雪白皮膚，十足美人胚。湯姆聽了很高興，小費給得特別多。我總覺得有愧，好像有一根刺梗在肉裡。

下一次小夫妻倆又來吃飯，又要魚香肉絲。我和盤托出上次事故，向他們道歉；湯姆說別介意，我們很喜歡那個雞絲，你們的雞絲就是我們的肉絲；我被他們的大度感動了。吃完飯後我對他們說今天這頓飯免單，由我請客，以彌補我的不誠實；湯姆拉著我的手說，「你很誠實，如果你不誠實，不會告訴我們，我們喜歡你，你是我的朋友」。

從此湯姆來就一定叫我的台，常常聊家常。有一次湯姆又來就餐，恰巧那天我休息，老闆彼德在門口照應。領位的女孩伊瑪說我今天不在，湯姆就招呼瑪麗說，「那我們去別家吃飯吧」，二人就離開了。彼德看得氣呼呼，說：「媽的，他們是來吃飯的還是吃人的？」伊瑪笑說：「他是超級威特。」

有一段時間，不知為什麼餐館客流明顯減少，周末客滿、走廊、酒吧擠得水洩不通的現象再也不見了。更奇怪的是，領位前台伊瑪差不多每天都會接到奇怪電話問：「你們賣狗肉吧？」「你們真的吃狗嗎？」從口音上分析都是正宗美國 人，甚至還有老客人告訴彼德，有朋友告訴他們在中國星的垃圾箱內發現死狗，當然老客人是不相信的。彼德想不明白怎會和吃狗肉扯上關係？

彼德扳著手指想著，誰會製造這個謠言呢？他認為很有可能是那家湖南飯店的中國同行，見中國星生意那麼好，心中妒忌，就放「野火」了。彼德變得愁容滿面。

彼德訂了一份當地的英文報紙「P城日報」，雖說是一份小報，卻是當地發行量最大的地方報。那天彼德發現報上刊登著一則消息，興奮地拿著報紙給我看。

這是一則日報每年舉辦活動的消息，占四分之一版面，是一張表格，請讀者票選本城本年度的最佳餐館、最佳威特、最佳威曲絲，以及最好牛肉菜餚、豬肉菜餚等，然後個人簽字，郵寄給報社。彼德要我幫忙在客人中拉票參加競賽，我有些猶豫。報紙大家都看得到，人家認為你好，會主動投票 ；而我們主動拉票，我覺得拉不下臉來，會不會反而讓人看低了？

➤➤➤最佳威特（上）

➤➤➤最佳威特（下）