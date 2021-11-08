我的外公滿腹詩文，書法 又特別好；在四舅的操辦下，外公還出版了一本書法專著，給我母親的一本，現保存在我家。

外公聲名鵲起，街坊鄰居經常有人請他看信、寫東西；尤其是過農曆年前夕，請他寫對聯的絡繹不絕。上世紀五○年代初，安徽合肥市一家文化館想請他去工作 ，他以自己年齡大了婉言謝絕。

外公有本事，脾氣也特別大。據母親說，他在家幾乎天天罵人，甚至還用雞毛撢子打人，幾位舅舅見了他像「老鼠見到貓」。一次過年放炮仗，挺愛寫作的四舅隨著炮聲說道：「炮仗一聲響，媽X上天堂！」

一次過年前夕，外公忙著為鄰居寫對聯。寫長對聯，自然要有人在另一頭拽著，要不然就捲在一起了。外公喜歡我母親靈巧、口頭表達能力很強，這年拽對聯的差事就交給她了。幾十副對聯寫下來，外公累了，在休息喝茶時，經常賞幾粒糖果給母親，稱讚她不僅做事認真，在外人面前有禮貌，嘴巴也很甜。

母親當時畢竟還是小孩，拽對聯時間長了有點乏味、難免開小差，一次不小心手一鬆 ，對聯捲過去了。頓時，全家人都大吃一驚，心想我母親一頓死打是怎麼樣也逃不掉。那副對聯已寫好了一半，突然一捲，對聯上毛筆字未乾，很快就糊一起了。

外公當時濃眉緊皺，長鬍鬚抖抖，氣鼓鼓的。可是過了一會兒，他搖搖頭安慰我母親說：「沒關係，妳站的時間長，分散精力了，出去玩一下吧。」說著，他走上街，重新買了一副對聯，算是賠人家的。

還有一次，我記得非常清楚。一個夜晚，我和大我一歲的姊姊在外公家大堂玩捉迷藏；因為都是「小不點」，我們喜歡鑽到小圓桌子下面躲藏。玩著玩著就糊塗了，不由自主站了起來。這一下惹大事了。我們將桌子頂了一下，「啪啦」一聲，桌上的煤油燈掉下來摔碎了，當時外公正靠著煤油燈光看書。這禍闖大了，我們嚇得都大哭起來。

舅媽急匆匆，連忙點上了新的煤油燈。出人意料，外公不僅沒打我們，甚至連罵都沒罵一聲。他笑瞇瞇的，哄我們說「不怕，沒事」，叫舅媽趕緊將碎玻璃等清掃乾淨，以免戳了人。

母親說，上世紀六○年代初，年老的外公餓得沒力氣再罵人了。不知道什麼原因，他沒有每月供應的糧食，只能這家湊湊，那家餬一口；一次餓得實在受不了，便到小姨家討吃的。

小姨速成中專畢業，被分配在一家大企業工作。小姨曾說，外公當時瘦得皮包骨，看了令人傷心；小姨在職工食堂將中晚兩餐飯都打給外公吃了，她緊緊褲腰帶，只能餓兩餐。

脾氣很壞，晚年可憐兮兮的外公，不到七十歲便患胃癌去世了。

長期從事文化和文化管理工作的四舅，今年已九十二歲。在他家最北側的一件內室，有我外公外婆的遺像，桌子上一年四季都擺著香案，香爐裡香煙裊裊。