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二哥對我的疼愛

王繼起

侄女傳來二十年前的一張合影，看到二哥想起往事。一九五三年我兩歲，與比我大十歲的二哥隨父母到石家莊；一九五六年的一天，二哥帶我玩卻迷路了，他揹著我順著黃土道上的車轍走著，我在他背上大哭，他也哭。這是我對二哥最早、最清晰的記憶。

後來我們隨父親到保定，趕上三年自然災害。一天中午，二哥從他工作的棉紡廠氣喘吁吁地回到家，從棉襖口袋拿出兩個長形的白麵包給我，然後抓起一個高粱麵餅子匆匆地走了。

我常偷偷到河裡游泳，總被父母責打，趕上二哥在家，他就站在中間擋著。周日，他騎車帶我到保定唯一一個露天游泳池；他不會游泳，在岸上盯著我，跟著走。游完，二哥給我買幾塊槽子糕，用草紙托著，我吃，他看。我玩木牛，他幫著削；我養小兔，他負責清掃；文革中，還用軸承給我做了雙旱冰鞋。

父親退休後，我們回天津和大哥團聚，二哥一家留在保定。我二十四歲時，父親追著剛去世一年母親，也過世了，二哥攥著我的手痛哭不止。

還記得二哥出差時，從重慶擠火車給我和大哥各帶一領竹席，還從哈爾濱給我們扛來厚重的菜墩。我住的是私產房，一次二哥到天津出差，要我留下一把鑰匙，替我把門窗油漆一新。我曾淚流滿面地寫「長兄如父」，現在寫著二哥，也是一次次離開鍵盤，不得不到外面走走，想念啊！

游泳 退休 工作

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