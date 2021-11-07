阿貴者，又名陳董，是一個美國 的華人企業創始人；亦稱莊主，是一個從原始山林篳路藍縷，一點一滴打造出的山莊之所有人。他的企業，從零開始；他的山莊，亦復如是。沒有感恩節，沒有聖誕節，沒有端午、中秋，只有日出日落，以源源不絕的精力和動力，如夸父追日般的精神，向著理想中的目標胼手胝足邁進。

在這個網路時代、家庭電影院 如此普及的時代，可以想像有人會在過去十年沒有看過一部電影嗎？當大家都在想著下次要去哪裡度假，當大部分的人在朋友圈曬吃喝玩樂，他念茲在茲的是還有什麼事還沒做，他曾說：「人沒有無聊的時候，沒有事要找事做。」犧牲享受，享受犧牲，好勞惡逸，樂在其中。說起來很容易，做起來沒幾人。

宋儒朱熹曾云：「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊，問泉哪得清如許，為有源頭活水來。」聖經上說：「但那等候耶和華的，必重新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」

如果阿貴生在古代是將軍，即是身先士卒，驍勇善戰的武功高手，以一當十的衝鋒陷陣。我曾經目睹阿貴徒手爬上四、五層樓高的樹，令人瞠目結舌，不過幾分鐘的光景，憑藉著簡單的工具，不用任何機器，的確很難讓人置信；更何況他已是年逾六十的中老年人，我拍照存證（可惜沒有視頻），卻被叮囑勿外傳，否則保險不保。

有一種人，為國家不畏生死、赴湯蹈火，叫做先烈；另有一種人，以愚公移山的精神，兢兢業業，以服務人群為目標，叫做非正常人類。他們打破「人性自私」的定律。

很難用金庸小說中的任何一個人物來形容阿貴，只能用幾個人物來綜合概括描述：有老頑童周伯通的童心未泯，有紅花會總舵主陳家洛的襟懷，無東邪之邪但有其飄逸灑脫；武功蓋世，卻有少林高手掃地僧的低調；山莊無桃花島的奇門遁甲、五行八卦之巧，卻有絕情谷的世外桃源、巨石密林之幽。

儘管沒有顯赫的學歷，也沒有一口流利的英文，阿貴用勤奮努力去證明「天下無難事，只怕有心人」。我曾經在聊天中，聽他在沒有準備草稿的情況下侃侃而談，美國哪個州哪個城市，面積多大，人口多少，經濟如何；世界上各個國家的政治、經濟的發展史，如數家珍，這不是照本宣科的演講秀，是用心的成果，實力的表現。毋須矯揉做作，毋須誇張不實，渾然天成，一氣呵成。

王鼎鈞說：「上等領導者，有本領，沒脾氣；這種人，絕無僅有，不可多得。其次是，有本領，有脾氣，這種人不少，也很正常，恃才傲物，人們需要他的本事，只好忍受他的脾氣。再其次是，沒本領，沒脾氣，這種人庸庸碌碌，世上大多數人都是。再其次是沒本領，有脾氣，這種人不多，因為多半會自動消失。」

我想他應該是第一類型，儘管他的確有脾氣，但很少發，或是不在不適當的時間、地點發，屬於高情商的表現。因為器量、格局夠大，所以能包容，秉持「以和為貴」的原則，儘量避免糾紛、爭執，著眼大局，避免浪費精力在無謂的小事。有人說他是外圓內方，或是外柔內剛，的確是貼切的描述。

敝人在台灣 讀大學畢業之前，老師諄諄教誨：「將來在社會上要成功，第一要會做事，第二要會做人，而做人比做事重要。」基本上來說，會做人必須先知人，成功也就是知人知事，從而知人善任，人盡其才，印證在阿貴身上，果真歷歷不爽。

以阿貴天蠍座靠近天秤座的個性來分析，有水象天蠍星座的敏銳第六感及天秤風象的情感、理智的平衡，能見機行事，從善如流，不拘泥不偏頗，掌握變數，趨吉避凶。子曰：「毋意，毋必，毋故，毋我。」已接近易經精髓，那就是「易簡、變易、不易」。

即使是聖賢也「孰能無過」，阿貴也非完人，如孔子所言，「君子之過，如日月之食焉」；瑕不掩瑜，而且知錯能改，嚴以律己，寬以待人，以身作則，怨是用希。

阿貴有梁山泊好漢般的行俠仗義，山莊也有四面八方豪傑俊彥絡繹來訪，為忙碌的紐約客提供了一個遠離塵囂的空間。

「行俠仗義」者，「為國為民」是也。在忙碌的生活之外，他不忘照顧台灣來美的鄉親，周旋美國政商名流，為台灣發聲，爭取政治空間、商業利益，花費個人金錢時間，殫精竭慮，不求名利。

「人生若只如初見」是納蘭性德一首膾炙人口的詩之開端，指起初相見如地轉天旋，而後變心的感慨之作，後來逐漸引申為大部分的人際關係，一開始覺得驚艷，然後慢慢地缺點浮現，「因誤會而結合，因了解而分離」。而某些人卻恰恰相反，認識愈深，反而「如入芝蘭之室」，愈能受其人格、精神之吸引，也許還沒有孔子的「瞻之在前，忽焉在後」，但已有「譬如北辰，居其所而眾星拱之」的味道。

阿貴是一個能人，一個牛人，一個君子，一個奇人，但不是強人，也不是狂人。「行者常至，為者常成」，他是一個篤行的實踐家，朝著目標前進，鍥而不捨，勤奮不輟。人們常說，平凡中的偉大，又豈是平凡如我輩者所能望其項背？