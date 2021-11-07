《老物件情懷》母親的文章

這是二十多年前，剛跟父親一起跑綠卡的母親，初試啼聲投到世界日報 家園版「銀髮族心聲」的文章「寧願做候鳥」（見圖）。

學生時代就喜歡舞文弄墨的母親，旅美跟我們同住時，每天最大的享受就是看世界日報，看到銀髮族的心聲，不免躍躍欲試，寫下她來美的心路歷程。文中寫到，雖然我們四個手足都在美國 ，爸媽聽多了老人家乘興而來、敗興而返的案例，原不考慮辦理移民。只是有次母親在台中廚房滑倒，摔斷髖關節，父親孤軍奮鬥忙得團團轉，有次沖奶粉竟然將滾開水倒進奶粉罐裡；禁不住我們再三懇求，老友也紛紛好言相勸，爸媽這才答應康復後先兩邊跑跑看。文末，母親雖然對我們竭力承歡膝下深感安慰，但表示還是「寧為候鳥」，春來秋去，因為金窩銀窩，不如自己的狗窩。

知道他們的百般無奈，黯然神傷之餘，我跟著回應了一篇「難為候鳥」，我感激他們不辭辛苦地長途飛行，省去了我們往返太平洋的奔波；唯願上帝保佑，他們能行有餘力，續度候鳥生涯，直到他們定居下來，或者天賜良機，容我們落葉歸根。

常聽說很多父母在卻遠遊的僑胞，接獲雙親入院的消息，兼程飛返探望，必須搭乘商務艙，以求一路好眠，因為下了飛機，就得直奔醫院接班照顧。我很慶幸有體恤豁達的雙親，知道子女都無法返台定居，又不忍見我們為了日益老邁的他們放下工作 和家庭，往返於太平洋兩岸，經過同心禱告，決定連根拔起，來美定居。跟我們同住的日子，他們不捨我們工作忙碌，趁我們還沒下班，媽媽洗手做羹湯，爸爸幫忙澆水割草，從不知道享清福；美其名是要鍛鍊身體，其實是要替我們分勞解憂。睹文思人，怎不讓我打心底慶幸，能做爸媽的女兒呢？