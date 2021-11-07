加州 到了雨季，家鄉東北便走進寒冷的冬季。這一刻，我記憶之門又徐徐打開，飄蕩出昔日腳穿棉靰鞡鞋禦嚴寒歲月往事。

身為滿族後裔，我從記事起便朦朧知曉，靰鞡鞋是我祖先幾百年前的發明。那時，為了抵禦冬日嚴寒，先人們在用獸皮製作衣褲和帽子之餘，也特製一種棉鞋，取名叫 「靰鞡」，靰鞡鞋形狀為前尖後圓，鞋面製作時多留皺紋，四周有六個鞋耳，鞋口近腳處墊以襯布，穿時先充以烏拉草，後用一細皮帶或麻繩聯結鞋耳。靰鞡非常結實、輕便和溫暖，有極好的保溫防寒作用。

隨著歲月更迭、時代變遷、社會發展，靰鞡也跟著不斷變化；到我認識靰鞡時，已演變成黑膠底，鞋幫帶有扣眼、鞋帶的棉鞋。此鞋仍叫靰鞡，是後人音譯先人滿語稱謂，有所區別的是，靰鞡前面加了一個棉字。

我八歲時穿上第一雙棉靰鞡鞋。那年，大弟六歲，二弟四歲，看到我穿著新棉靰鞡快樂地蹦蹦跳跳，兩個弟弟眼饞成了小乞丐，一起張口向母親討要。母親當即答應：「明年冬天給你倆買。」但到了次年冬季，母親卻又給我買了一雙新棉靰鞡，舊棉靰鞡轉給了大弟。大弟疑惑地瞪起小眼睛，母親解答：「你哥上學了，舊棉靰鞡小了，再穿著會把腳擠壞的。你倆別著急，等你們上學時，媽全給買新的。」 聞聽此言，大弟沒說什麼，因為畢竟穿上了棉靰鞡；但二弟卻噘起小嘴，母親連忙給了兩顆糖球，二弟立時露出笑臉。貧窮的歲月，懵懂的年齡，兩顆糖球輕而易舉地趕跑一雙棉靰鞡鞋的誘惑。

小妹、小弟降生後，我家生活也進入歲月的寒冬：經濟拮据，糧食不足，生活艱難。但要強的母親還是讓我們三個上學的禿小子，適時地穿上了棉靰鞡。雖然在困苦家庭，但不知愁滋味的我們小哥仨，每日放學後依然與鄰里伙伴，在冰天雪地的大雜院、小街巷快樂玩耍；結果，棉靰鞡每天都被雪水浸潤得濕漉漉。母親晚上一邊笑罵斥責我們，一邊取出棉靰鞡鞋墊走向爐灶口烘烤。

目睹這溫馨場景，我翌日默默擔起了烘烤鞋墊職責。幾年之後，各廠礦企業開始發放勞保棉靰鞡，父親特意為我索要小號鞋，讓我每年冬日都有新棉鞋穿，儘管鞋號常大一、兩號，但我依然歡喜得眉飛色舞。中學畢業那年，父親破天荒索要一雙四十三號棉靰鞡，班上工友不解，父親含笑解答：「大兒子馬上下鄉插隊，給他拿到農村幹活穿。」

我下鄉第一個冬季降臨了。做夢也沒有想到，鄉村雪下那麼大、那麼多，天氣那麼寒冷、那麼徹骨，還未到數九臘月，氣溫就降至零下三十多度。我的耳朵不久即凍起泡、手背裂血口，只好全力武裝自己：頭戴大棉帽，頸繫大圍巾，上身小棉襖罩大棉襖，下身秋褲再套棉褲，雙手棉手套外加羊毛手悶子；腳上更是別具一格，毛線襪子外是毛氈鞋，毛氈鞋外邊是父親索要的四十三號棉靰鞡鞋。

儘管形象邋遢，但父親的四十三號特大棉靰鞡勞保鞋，卻幫我在哈氣成霜、滴水成冰的山野村屯，熬過了下鄉插隊後第一個漫長冬季。