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方言的笑話

陳炎

中國的土地遼闊，民族眾多，自然產生多種方言；由於民間交流語言不通，出現至多不便。上世紀五○年代，中國剛解放，北方不少幹部南下，到達他們工作的地方向群眾講話時，身邊都需要有個人當翻譯，既耽誤事又費時，並因此產生不少笑話。

一次，中國總理趙紫陽南下到廣東台山視察。當地的幹部為了讓上級的首長在生活上感到舒心，就讓一位幹部去徵詢趙總理祕書的意見。他先對總理的祕書介紹台山許多特產，然後問明天要吃什麼？祕書說：「吃豆腐！」

這位聰明的幹部聽了大吃一驚，他知道明天日程只是會報座談會，並沒有安排外出檢查工作，現在總理的祕書透露明天「去都斛」的消息，是要來個突擊檢查呀！

他連忙跑回去向縣的領導匯報。縣立刻指示都斛公社做好一切受檢查準備，連下面的各級幹部及大小隊長都忙了起來，一切為了應付總理的檢查。當地的中小學生也動員起來，將預測總理會到的地方街道都掃得乾乾淨淨，花一番功夫修理整齊，準備迎接總理大駕。

翌日，早飯時，餐桌上雖有當地特產佐餐，唯獨沒有總理心愛的豆腐。祕書詢問那位負責接洽的幹部時，這位幹部才恍然大悟；在他心目中，堂堂一位總理，不會吃平凡不過的豆腐吧！才連忙讓廚房迅速補上。

這位幹部忠於職守，小心翼翼，但因語言不熟而誤解。原來，「吃豆腐」在普通話的拼音是「chi dou fu」，而「去都斛」在普通話的拼音是「qu dou hu」，兩者拼音雖然近似，但意義不同，因為語言不諳再加上緊張的情緒，就鬧出笑話了。

現在，中國從上世紀五○年代起，實行文字改革，推廣普通話，從小學開始。至今，不論在城市，就是在南方偏僻的鄉村，北方人到訪都不用翻譯了，如有笑話，那是另一類型的啦！

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