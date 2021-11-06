老叔讀書不止，筆耕不輟，我第一次給「世界日報」投稿，就是因為老叔常寄報紙給我看，鼓勵我多讀多寫。老叔對中國 的古典及現代經典、醫書、民間傳統文化等，都精心閱讀，並有所心得，專文發表。他的牧靈生涯五十年，寫了一本「我一生販賣快樂哲學」，以此分享為他人送去快樂的經驗。

他說「生氣是糊塗事」，所以一生中只生過一次氣。那是他三十五歲之前，在瑞士念大學時，一次因誤會外國籍學生歧視中國學生，非常氣憤，便絕食抗議，結果把胃嚴重傷害，去了法國古堡治療胃病一年多。

老叔的快樂，還在於他的興趣多元，不但對神學專心研究，發表不少文稿和出版書籍，如「彌撒的情趣」「聖經默想」等書，還喜歡故鄉的山水花鳥創作，並熱愛收集聖經郵票。他搜集整理的數千枚聖經郵票，每一張都經過考證，標寫了歷史內容和典故，因此在世界各國的多次郵票展覽中，獲得了「聖經郵票收集專家」的美譽。他還出版了「聖經郵票」一書，並發表「引用聖經語句的郵票」、「以色列動植物郵票與聖經」等專文。海外不少報刊對他作了人物介紹，刊發他手捧郵冊和書的照片。

一九九一年，台灣 發行的名人紀念郵票中，老叔被選入製作了郵票。一九八○年聖誕節那天，他在美國 給我寄來一大冊聖經郵票，那是珍貴的世界聖經歷史，也是他對神學研究的部分結晶，可惜不知在哪個口岸遺失了，當年我也不便追問。

在美國新澤西州、洛杉磯和台灣等地，很多人都認識他。他的晚年由同窗好友劉獻堂主教邀請，去了台灣新竹度過。在洛杉磯生活的小兒子孫曦曾告訴我，他們那裡的不少朋友知道老叔有一句名言：「我開車經常走錯路，但是通往天堂的路不會錯。」二○一四年初秋，一個月兒正圓的傍晚，老叔真的開往天堂去了，那年他九十歲，已回到上海，他知道他的靈魂終於要回歸到祖國，才得以永遠的安寧。

➤➤➤老叔的手稿（上）