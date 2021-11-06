《老物件情懷》大哥的玉扳指

大哥的玉扳指。

閒來無事，拿出大哥送我的一些玉器把玩。看著這一小堆玉戒指，其中有幾枚特別厚實，和普通戒指不同，叫作「扳指」。我的思緒不禁回到了一九六六年底的一個周日下午。

時光返回一九四九年底，中華人民共和國成立，父親結束在香港 的肺科診所，帶著我們一家九口（外婆、四個哥哥、姐姐和我）返回廣州，在和平東路一幢四層洋樓的樓下開設診所。上面三層是我們一家居住的地方，當時我一歲。

大哥比我大十一歲，一九五九年畢業於武漢醫學院，本來留在湖北工作 ，染上肝炎後返回廣州休養，病好後就留在廣州金花衛生院工作。大哥愛好古玩玉器，對這方面頗有心得，亦算闖蕩過江湖，見多識廣，侃侃而談，是一個到處都受歡迎的人物。記得我還是一個小姑娘時，就愛跟大哥到「爛馬路」逛「天光墟」。人們說，擺賣的東西有些是見不得光的，大哥專尋玉戒指、玉佩、玉墜、玉雕小動物……，而我則專注在從香港走私進來的各種塑料玩具。

一九六六年文革爆發，由於爸爸是私人開業醫生，屬於走資本主義道路的「牛鬼蛇神」；在那血腥的八月，父母慘遭多次批鬥和抄家後，九月連待業在家的姊姊也不能倖免，三人一起被遣送回故鄉新會。二哥和四哥大學畢業後，都留在北方工作；三哥是中醫，在廣州荔灣衛生院工作。九月底的最後一個周日，派出所把留在廣州的外婆、大哥、三哥和仍在讀中學的我，趕出了居住的四層洋樓，搬到十三行榮陽街一間沒有水電、沒有廁所的小木屋裡。

門口旁邊有公共水龍頭，我幫外婆在屋外的蜂窩煤爐上煮好晚飯，在微弱的火水燈光下，我們四人圍著爸爸的大書桌，吃著只有青菜和一罐鳳尾魚的晚餐。晚飯後，鄰居們都過來看我們，他們都認識我的父母。

榮陽街在十三行靠南面，是南北走向的一條崛頭小巷，巷頭是「利口福飯店」，小巷裡住著五戶人家；利口福老闆冼老二一家住在我家對面，他家的五個男孩仍在讀中小學，其餘各家都有在學的男女孩子。

夜深了，我們上床睡覺，度過了在榮陽街的第一夜。第二天早上起床，我趕快到麵包鋪買了幾個菠蘿包。哥哥們已起床，三哥精神還算好，大哥則兩眼呆滯，外婆不斷對他說：「留得青山在，唔怕無柴燒。」哥們吃完早餐就騎自行車到各自的衛生院上班；我很擔憂，大哥的舉動像一具行屍走肉。

原來風趣幽默的大哥變得沉默寡言，在家的時候，多坐在大書桌旁，香菸一根接一根地抽；外婆陪著他，用人生經歷開解他，過了一段時間，大哥的眼睛才恢復了光彩。

學校已經停課，榮陽街的孩子們都不用上學，白天在街上扎堆玩耍；假日時，三哥會在家門前「練大隻」，男孩子們都會跟著健身舉重。

年底一個周日下午，大哥把被抄家時藏起來的寶貝拿出部分來把玩，桌上放著十幾枚玉戒指，聚在家門口的孩子們都走了進來，圍著大哥。大哥讓他們用放大鏡逐枚觀看，並解釋玉的成色及年份，其中有幾枚扳指。

扳指多是尚武的達官貴人佩戴的，是一種射箭工具，戴於拇指，正下方有一個槽，用來扣住弓弦，防止射箭時急速回抽的弓弦擦傷手指。大哥突發思古之幽情，感性地對孩子們說：「你們今天撫弄著的這些扳指，可知道在過去的日子裡，有人曾經戴著它在彎弓射箭。滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄……」孩子們瞪大眼睛看著搖頭晃腦吟詩的大哥，一臉佩服。我看到了大哥的臉上，重新有了生氣和笑容。

以後的日子，大哥在家時，孩子都愛圍著他，聽各地奇聞軼事和古今中外的故事。孩子們與他們的父母有什麼小病小痛，大哥會給予治療或適當建議，他在榮陽街成了受歡迎的人物。健談傻樂的大哥又回來了。

一九七八年父母獲得平反，返回廣州，全家搬回和平東路的洋樓，但外婆已在兩年前去世。大哥在二○○二年病逝，我返回廣州，媽媽交給我一個盒子，說是大哥留給我的；打開一看，是各種各樣的玉器。北加州 的陽光從窗外射進來，我撫弄著的玉扳指，在陽光下發出溫潤的光澤。玉扳指令我懷念起大哥，大哥，您好好安息吧！