《老物件情懷》老叔的手稿（上）

老叔的手稿和出版的部分書籍。

獨身的老叔已去世八年，之前，他已把出版過的所有書籍和兩箱手稿（見圖）留給我；如今，每當我翻閱那些收藏的手稿時，總是湧上一股激情。老叔還是習慣用繁體字寫稿，直行方格中的每一個字，都凝結著他對神職和傳統文化的忠愛。他在海外生活大半人生，熟悉很多國家的語言文字，在台北天主教總教區時，還被中央印鈔廠邀請去翻譯義大利 文資料。

回憶老叔，初識是中國改革開放後，他像見到陽光一樣高興，因為終於與分別了三十多年的大哥（我爸爸）取得聯繫。

老叔是我最小的叔叔，一九三七年盧溝橋事變，我爸爸參加抗日，隨軍南下；二叔去了上海，最小的這個叔叔孫茂學，十二歲去了海外，一去杳無音訊。爸爸說我們兄弟都要叫他「老叔」，不是他老，因為在我們老北京，把最小的叔叔叫做「老叔」。他比我大哥還要小四歲，但從輩分來說，大哥也要叫他老叔。

老叔在義大利熱那亞神哲學院畢業，瑞士弗里堡大學經濟系研究生，又在羅馬天神大學取得了社會學碩士學位，還在瑞士、法國等傳教，後在美國 新澤西州任職主任神父十八年，周遊過世界大半國家。雖然老叔是一位知識淵博的神父，但並不高傲神祕；他思想開明，平易近人，經常幫助教友大眾解難思想困惑；在台北教區擔任過「教友生活周刊」社的指導神士，常同教友們交談，無意中留下不少名言。

為給他人創建美滿的家庭，老叔在美國東紐瓦克寫下了「家庭教育」一書，幾個國家的電台為他專欄播出，他還翻譯海外的「親子之間」等名著。老叔對宗教的各種教會都有過深入研究，他說：「德育往往是與宗教分不開的，如果沒有道德作基礎，經驗告訴我們，有智慧的人往往成了人面獸心的怪物。」下面我再從他的手稿中摘選幾條：

「人有兩隻眼：一隻專看別人缺點的世俗眼，大家都常用；也有一隻專看別人優點的智慧眼，可惜不常用。」

「有時候，人要有一種叫做健忘症的病，能忘掉別人的冒犯和缺失，果真如此，這是多麼幸福的健忘症。」

「在這茫茫人海中，何必強出頭？我悟出的座右銘是：一生平凡事，平凡度一生，平凡事做好，一生不平凡。」

「如意如意，如如意意；人有人意，我有我意。合得人意，恐非我意；合得我意，恐非人意。人意我意，恐非天意；合得天意，自然如意。」

「愛人三部曲：一、希望人們得到更大的好處；二、盡可能給人們做好事；三、為人脫罪，棄惡揚善。」

「祈禱有如馨香的朝露，但必須用純潔的心，才能感受到此露由祈禱中流出的香甜，正如熟透的葡萄。一切煩惱在虔誠的祈禱中，就如太陽下的積雪一樣融化了。」

「愛人還要有技巧，要順乎被愛的人所喜歡接受的方式愛他。比如，他不喜歡吃香蕉，你非強迫他吃不可，那能算愛嗎？」

老叔是一位與書有緣的學者，他把讀書作為生活中的重要一課；他說讀了幾十年書，還嫌不夠，每天做完教堂彌撒後還要讀書。他說，「讀書如同吃飯，要好好消化」。

他也常激勵我多讀書，在台灣 時，花了上萬台幣給我買了不少書籍寄來，其中的「台灣民風」十冊硬殼精裝，分為原住民風、民間趣話、歷史傳說等。還有多冊精裝套書「孫子兵法」、「中醫大全」，他並在「孫子兵法文白對照本」的扉頁上題字：「閒中覓伴書為上，讀古論今孫武行。」

➤➤➤老叔的手稿（下）