出生在五○年代中期的我，在老北京 琉璃廠生活了近二十年，從去幼稚園開始，每天都要路過榮寶齋。在一個稚童和青少年的心裡，對榮寶齋有著不同的記憶。

榮寶齋是一家馳名中外有三百餘年歷史、經營文房四寶的老字號店鋪，座落於西琉璃廠文化街路北。琉璃廠是一條東西走向的街，全長不到兩公里。在街的中間被南北新華街分成東、西琉璃廠。東琉璃廠起於延壽街，到西琉璃廠止於北柳巷。

小時候每次經過榮寶齋，都會向店內看幾眼。那古色古香的建築、雕龍畫鳳的門臉兒、乾淨清爽的大玻璃窗，充滿了深厚的老北京文化氛圍，對我們小孩子有一種非常莊重的感覺。上小學的時候，學校的老師曾經教導我們，世界上三分之二的人口都生活在水深火熱之中，帝國主義分子和修正主義者想要污衊我們社會主義祖國，看到你們小學生排隊走路時，會扔一把糖，趁你們撿糖的時候，他們照了照片發到他們國家的報紙上。所以我每次走過榮寶齋看到高鼻子的外國人時，腦子裡總是有一種警戒的感覺。

那時候小孩子是不能進去榮寶齋的，必須有成人陪伴。那裡面冬暖夏涼，十分安靜。我父親對文房四寶十分鍾愛，周末的時候經常帶我們一起去；父親有一次看到一個很好的硯台，花了大錢買下，回家以後就讓我給研墨，他則開始練習書法。幾天後我發現這個硯台磨刀很好用，就把它當磨刀石了。父親後來知道了，訓斥我一頓，而且把這方心愛的硯台藏了起來。

榮寶齋經營文化藝術、筆墨紙硯，還有一個毛筆作坊。毛筆桿經過機器切削加工後，需要打磨光滑。榮寶齋附近的家庭主婦、老人家們，有想賺些零花錢的，就把這些筆桿和砂紙拿回家，磨光後送回去，收取一定的報酬，補貼家用。我幾個同學們家裡都有這樣活計，我放學後到同學家去做作業，完成後就幫忙磨筆桿。先用粗砂紙，再用細砂紙打磨，木屑顆粒粉塵飛揚，那時根本沒有戴口罩 的觀念，只感覺能幫同學就好了。

我小學同學侯小東的父親侯凱，五○年代開始就是榮寶齋的總經理和黨委書記。他們家住在南新華街的一棟很大、有牌樓的四合院裡，離榮寶齋非常近，走路幾分鐘就可以到。有時候看到侯總經理穿戴整齊時，就知道有大人物要來了。

我們六○年代路過榮寶齋的時候，如果看到門口停著勝利二○（蘇聯的小轎車），就知道有大官光臨；有時停著吉姆轎車，那來的人級別更高了；要是有三面紅旗轎車停在門口，那就是有國家領導人賞光。我們都會趴在玻璃窗上向裡邊看看是誰來了，有一次就看到郭沫若在裡面。

二○一八年我家搬離琉璃廠四十多年後，有機會重回琉璃廠，回到和我記憶裡已經不一樣的榮寶齋。牌匾還是那個牌匾，但是感覺完全不同，心裡還是懷念以前的榮寶齋。可能是我離開北京的時間太長了，也可能是我在美國 待得太久了。