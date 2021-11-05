油糖小包裹一詞，對在中國 經歷過「大躍進」飢荒的人來說，別有一番滋味在心頭。當年中國主要領導人的盲目，違反客觀規律，於一九五八年推行大躍進、人民公社、大煉鋼鐵運動；逆潮流的錯誤布局很快導致災難性的惡果，就是全國性糧食嚴重短缺。

由於糧食供應量大大不足，舉國實行糧食配給，限量供應，外出用飯要交糧票、糧食製品也憑糧票供應。由於供應緊張，憑糧票供應的製品也供不應求，市售的麵包、餅乾，不得不摻入玉米、木薯等雜糧，甚至米糠也用來製餅。

大中型城市雖然供應緊張，但勉強能維持，在農村則是一片愁雲慘霧，不少地區出現水腫病，並發生大量餓死人慘況。此一惡劣局面引起海外僑胞、港澳同胞關切，紛紛經郵局往國內、特別是沿海城市郵寄小型「一到兩市斤」油、糖、花生、豆類、米麵及其製品，如通心粉、米粉條等包裹；也有少數人趁回鄉探親帶入。

據記載，從一九六○年到一九六四 年三月，廣州市郵局曾受理進口各類食物包裹共兩千五百六十三萬件，單是一九六一年一月就高達一百四十萬件；廣州市及沿海城鎮的郵務員忙不過來，必須加班加點。郵寄食品包裹的大量進口，對沿海部份地區的僑胞、鄉民缺糧戶有很大的幫助。

為了盡快把郵寄包裹送到收件人手上，又減少郵遞員的繁忙，於是實行港澳買單、內地提貨政策。當年毗鄰港澳的內地城市，如廣州市在原「中蘇友好大廈」展館內設海外郵寄包裹提取處；在港，澳經營進出口油糧食品公司，如華潤公司等也紛紛在展館內設置包裹發放點。

收到由港澳寄來，有註明所收物品種類、數量的單據，民眾就可以到展館內的對口部門領取包裹，高峰時期要排長隊輪候。這種便民措施理所當然受到有港澳關係者或海外僑胞歡迎。

與此同時，廣東省內各大中城市的副食品供應點，高價推出各類糖果餅乾、海味乾貨、肉類熟食。

所謂高價比原來的價格高得驚人，如核桃 酥每個原價壹角，但高價每個售四元；三類麵粉做的酥皮麵包原價五分，優質富強麵粉做的雪白麵包售價兩元；普通餅乾原價四角，但優質餅乾每斤十多元。銷售店用「高級餅」美名招攬顧客，這就是高級餅名稱的由來。

雖然高級副食品的所費不貲，但人們飢腸轆轆，高價副食品店門庭如市；這並不表示人們真的富裕，只是人們先前無處買糧，被迫把錢儲起來而已，現在才派上用場。

那時到無需糧票的高級食府吃飯，四個人消費四十元，相當於普通工人一個月工資，只有七成飽。雖然如此，有得吃總比市面蕭條好。