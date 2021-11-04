我的奶奶一八九三年出生，一九七七年病逝，是一位小腳婦女。筆者一九四五年出生，青少年時期與奶奶的共同生活，見證中國 最後一代小腳婦女的人生痛苦。

聽其他小腳老太太講，我奶奶裹纏的小腳，在同齡人裡算是很小的。我從五、六歲起，就是奶奶帶著睡覺；冬天，我總是睡在奶奶腳邊，因為奶奶希望我為她暖腳；她說小孩子的身子像一個火爐，暖和得很。後來在學校上衛生課得知，人的腳和手都離心臟最遠，是全身血液循環最弱勢的部位，所以容易感覺冰冷、麻木；被裹纏成畸形的小腳，血液流動就更加惡化。

天足的人們，洗腳洗澡都是很平常的事，但是對於小腳的奶奶卻非常困難。奶奶每隔一段時間才能洗一次腳，過程冗長麻煩，要換洗許多層襪子，這是為了不使用「難纏」的裹腳布。特別要修剪指甲，有的指甲彎著生長，刺進了肉裡。奶奶有一把專門修剪腳指甲的剪子，據她說剪子很鋒利，能安全修剪到肉縫子裡。那把剪子被奶奶稱為「命肝心」，放在專門地方，誰都不許亂碰。

至於洗澡，更是極度艱難，不可能赤腳站立，只能盆浴，而且洗澡與洗腳要分別做。能想像到，一位老年小腳婦女把穿著鞋襪的雙腳搭在澡盆外，那樣洗澡非常彆扭。

五○年代的小城，沒有小腳婦女穿的雨鞋。雨天路滑，不防水的鞋浸濕，走路成了奶奶格外的難題。一九五四年姑姑從上海寄回一雙小腳雨鞋，奶奶非常滿意，下雨天也能外出了。小腳雨鞋得到街坊小腳老太太們的稱讚和羨慕，那雙雨鞋一直陪伴奶奶後來的二十多年。

一九六七年九月，為了躲避省城的文革武鬥，叔母把我叫到天津，與奶奶、叔叔住了一個多月，離開天津時，陪奶奶去鬧市區走一趟。奶奶說：「你陪著我橫穿馬路，是隨著我盡量慢慢走；你四爸和四嬸總是拽著我趕緊走，拽得我都走不穩，特別緊張。走快一點，對於小腳婦女竟是沉重的負擔。」

回學校前，奶奶說，「趁你在這兒，我再洗一次澡；你走了以後，下一次洗澡不知道是什麼時候了。」那一年奶奶七十四歲。一雙被摧殘的小腳，給老人造成終生的痛苦。奶奶感慨，孫中山是救苦救難的大菩薩，不叫女人纏小腳，是對女人的大恩大德。

一九五五年，母親產假，學校臨時安排一位戚姓女老師代課。戚老師是當時小城裡唯一的小腳女教師，其實戚老師比我母親還小；雖然出生在民國時代，但是舊習慣勢力仍「餘威鎮於殊俗」，戚老師家庭的特殊，讓她成了惡俗的又一代犧牲品。

讀過魯迅雜文「以足報國」，旅歐的楊女士在歐洲人面前展示自己的天足，告訴西方在中國發生的變化。還讀過天津作家馮驥才的奇幻小說 「三寸金蓮」，作家特寫小腳表現的才藝，來描繪對於前清時代小腳美女的欣賞，那是一種病態的審美觀念。

婦女纏小腳，在清朝竟成為主流思想，導致三百年間，把殘酷摧殘婦女的天足當成「天經地義」；婦女不纏小腳就「辱沒家風」，甚至找不到婆家。