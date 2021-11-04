初次見到朋友的母親陳老師是四十多年前，在大學圖書館的外語資料室；她跟那個年代的中年婦女一樣，短髮，一身藍。我常去借書，發現她英文非常好，原來她畢業於聖約翰大學。

陳老師端莊謙和，舉手投足優雅從容。雖然經歷了無休止的政治運動，陳老師的外表徹底「無產階級化」了，但終究跟一般人有所不同，由內而外散發出一股「貴氣」。

後來，陳老師退休 了；再後來，我出國了，難得再見到她。然而，她女兒是我親密的朋友，一直保持聯繫。

陳老師退休後，忙著買汰燒（上海話指家庭主婦），退休工資有限，需要算算用用，過著簡樸的生活。

二十多年前，朋友打算買車，那時上海中年女性買車的不多。念及上海道路擁擠，停車麻煩，我勸她，搭出租車比駕車更方便。朋友回答：「你說得有道理，可是，我總不能不如我外婆和我媽媽吧？她倆都會開車，我不會，太沒面子了。」

朋友低調，交往幾十年，從未聽她提及顯赫的家世。外婆，陳老師的母親，出生於十九世紀末，居然會開車？而陳老師生於二十世紀二○年代，也會開車？難以想像，樸實的陳老師曾如此前衛時尚。

偶遇她家的世交，才知道陳老師的父親於一九四九年以前在政府高就，住在滬西獨棟的花園洋房裡，家境優渥。一九四九年後，新政府需要他豐富的專業知識，邀他北上，去國務院某部擔任要職。

陳老師留在上海，成了大學圖書管理員。之後結婚成家，搬進了簡陋的教工宿舍，跟幾戶人家合用廚房和衛生間。丈夫是遠洋輪的船長，常年在外，陳老師獨自挑起培育兒女的重擔。除了說話更細聲細氣，舉止更彬彬有禮，她跟鄰家女人一樣，齊耳的短髮，樸素的衣衫，早晨去菜場買菜，周末在搓板上洗衣服。

精神生活和物質生活的匱乏，讓女人也變得粗礪了。電影院 不再上映外國電影，服裝店只出售列寧裝，茶葉店的英國 紅茶早已脫銷，西餐館取消法國大餐改賣羅宋湯和羅宋麵包；後來麵包也不見了，只供應適合工農大眾口味的饅頭包子。

陳老師忙著在各種思想改造學習班做自我批評，逐一放棄任何有點「洋派」，或被稱為「資產階級生活方式」的愛好，如西洋的古典音樂、交際舞、高跟鞋、加牛奶的英國下午茶，還有出門前一抹淡淡的唇膏。

白駒過隙，陳老師就這樣過了大半輩子。幾年前，丈夫去世了，她住進了養老院。前幾天，老太太要過九十六歲生日了，朋友不知該送母親一份什麼樣的生日禮物。苦思冥想，憶起八○年代，國門剛開了一條縫，父親從海外歸來，特意為母親帶了一瓶香奈兒香水。母親很是喜歡，像是重回芳華，噴一點，幽幽的暗香，淡淡的優雅。

朋友把香奈兒香水放在陳老師的床頭櫃上。經過了洪水猛獸般的革命和思想改造，香奈兒的殘香，是往日時光留下的一抹痕跡。落日餘暉裡，淡黃色的香水給陳老師的下午帶來了懷舊的溫情。