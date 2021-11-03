父親生於一九二一年冬天，若仍健在，將是百歲老人了。他生長在貧瘠的廣東山區，是一個封閉的客家山莊，此處是個同姓村莊，村中的人都互相熟稔，大家都日出而作，日落而息，是個和諧而充滿活力的地方。

父親家裡有些田地，村裡的一些年輕人在農忙時都來幫忙，父親對這些年輕人有如自己家人。父親從小就喜歡讀書，立志長大後要作育英才，因此去縣城附近讀師範學校，課餘時間仍回家，幫忙祖父作販賣牛肉的生意。父親提及，天未亮就要騎著腳踏車找幾里以外的牛販，拿些仍有紅血、有餘溫的牛肉回家，幫忙祖父分類和做牛肉丸，這是他在記憶中很難忘的時光。

教書的時光短暫。中日戰爭時，嚮應政府「十萬青年十萬軍」，年輕熱血的父親投筆從戎。這是一條不歸路，從此隨軍東征西討，直到抗戰勝利才得以還鄉。原以為可以太平度日，不料內戰開始，又隨軍到處征戰，多次幾乎喪命。

但上天憐憫，眷顧他而化險為夷。他曾告訴我們，有兩、三次情況千鈞一髮，一次在滇緬公路，卡車運送軍用物資，日軍飛機轟炸，前後車輛都被擊中，而父親的卡車卻躲過而生還。另一次運輸卡車經過崎嶇山區，他的車輛過後，橋墩塌陷，後面的車輛立即跌入萬丈深淵。這些事的發生使父親得到啟示，生命的存續，是要讓他繼續發光發熱。

隨軍到台灣 後，軍人的生活清苦，但父親對他帶來的年輕同僚照顧有加，幫他們找工作 、安置家眷；逢年過節，請他們來家相聚以解思鄉之情，父親就是一位處處替人著想，內斂而話不多的好長官。多年以後，有機會軍職外調，擔任兩任的監理單位和肇事委員會委員長，清廉無私，更幫助村裡不少年輕人找到工作。

父親退休後，和母親移居來美國 。我有幸多和他們相處十幾年的時光，了解到很多家鄉的故事，更感覺自己仍像小時候一樣被他們寵愛著。一九九四年夏末，陪同父母回鄉探親，這是父親唯一一次回家鄉，看到久別的兄弟姊妹。那次回鄉讓他感慨很多，親情依舊，物換星移，已不再濃郁，我能感受他內心深處的憂傷和不堪回首。

憶父親一生，自幼就承庭訓，忠孝傳家，自幼喜讀忠義傳記書籍；稍長後又適逢抗戰，毅然從軍報國，參加抗日戡亂戰役，獲頒忠勤勳章和軍種獎章。半生戎馬，忠貞為國，一生處事清廉，待人謙和。

二○○六年冬父親因病仙逝，至今已十餘年。他的音容常在我腦海中，個頭不高，雖一生平凡，但事功薪傳，他是我的典範。我敬重他，思念他，他永遠是我心中的巨人。