村子東面邊上獨立建有泥磚屋一間，住有一名年約六十開外的老人。剛下鄉時，早上出勤都未有注意，一段時間以後，才知老人在這鄉裡輩分甚高，村中老人都稱其「三哥」，而中青年都尊稱為「三伯」。

三伯屬於孤寡老人，他身材高大，稍為紅潤的面龐配上世故的眼神、飽歷滄桑的氣度，讓人敬佩；國字口面儀表出眾，走路時手拿一支自製拐杖，步履雖較慢卻顯得有型，與本村人相比自是不同格局。

村裡共有三口水井，其中一口就在我們屋外不遠處。而三伯住房離這裡最近，平常用水都從這裡提取，每次都見他站在井邊，待有人來挑水時，求人幫忙用繩子打水上來，再倒進他攜帶的小木桶中，慢慢走回去。表面看來，村中人較少主動幫忙，他生活上也看似較艱難。

這天下著小雨，我剛從田間收工回來休息，地上濕滑，只見三伯右手拄杖左手提木桶走著，顯得十分吃力；於心不忍，立即上前提出幫他一程。三伯見狀立刻鬆一口氣連稱多謝，想起小學老師常教學習雷峰助人為樂精神，如今真派上用場了。

自此以後，三伯不再客氣，三天兩頭看我有空，就求我幫忙挑一擔水到他家。他用水不多，家裡那個水缸一擔水就可倒滿，據他講可用三數天；反正惻隱之心，人皆有之，而且我想「好心有好報」，總不會錯。

三伯雖是祖籍此處，但在廣州成長及工作 ，怪不得他沒半點鄉音，粵語發聲與我們相同。據他說曾於解放前當過國軍艦艇船員，年輕時妻女都在戰爭中被日軍飛機投彈炸死，從此再無結婚；為紀念亡妻林茹，故改名為劉敬茹，村內也有多舌之人，說的卻是另一版本，也無謂細表。

三伯家居，屋內約兩公尺寬四公尺長，進門右邊有一灶台，左邊放一水缸，水缸邊有一舊木台，下面放有一張木凳，還有盛米的小瓦缸；再前點就是用泥磚前後砌高、鋪上兩塊木板就算睡覺的地方。地上泥土與屋外泥地相連，想來下雨天屋內會出現泥漿，床上那張棉被烏黑發亮，可能是多年未能清洗的緣故。床尾還有幾件舊衣服，這基本上就是三伯全部家當。屋內氣味濃烈，家中衛生如此，飲食起居難以想像，常人都不願在內站立，想來他老人家也是習慣成自然。

日子長了，晚上三伯也常到我們屋前閒坐聊天，據他說一九六四 年回來，根本無人認識，但畢竟同宗，村內幹部也不好拒絕，只能蓋一小泥磚屋供他居住。

解放初期，三伯在廣州某街道工廠做工，由於成分問題屢受打壓，想申請往香港 投靠兄弟，卻又不獲批准，孤身一人，想到不如回歸原籍再做往香港申請打算。

於是三伯將廣州全部東西變賣，帶錢回來拜託幹部幫忙；據他說，大隊長曾答應盡力在三、兩年間幫忙搞定，誰料年餘後文革開始，再也休提申請之事。而他間接親屬誰都不願來往，孤身一人又無工作能力，只能享受所謂五保戶待遇；每月生產隊好像供給六元使用，米糧雖不缺，但油鹽醬醋就要想辦法，有時見他站在門前看村人摘菜歸來，也會討要一點，以作佐膳。問題是三伯喜菸酒，幾十年習慣，雖抽的是最廉價紙菸、喝的是最低級蔗渣酒，還是入不敷出。

但三伯也頗有算計，經常向外自稱懂得中醫，有時更說會治理性病，以致鄰村有一性病者多年未癒，慕名前來在他屋內診治；而他也不知哪裡弄來一點草藥，給病者敷於患處，一個療程竟要個把月。患者須三、五天來一次，這段時間三伯的菸酒就有了保證，其實治療效果如何？只有他自己才知道。

「林彪事件」過後，一段時間見三伯情緒低落，好幾天都不見他蹤影。一日，見到一名村中小幹部及一名民兵騎自行車把他從村外大路載回；三伯當時坐在車後，神情呆滯，叫他一聲，竟是目無表情低頭不語，也不知發生何事?

直到數天後中午，才見他步履蹣跚過來，低聲問我可否幫忙挑水，我好奇問到這幾天不見所到何處？他才答我改日再詳談。

隔天晚上吃過飯後，我們聚在門前閒聊，三伯從遠處走來，神情基本恢復。他道出幾天前的經歷；原來那天晚上三伯想到孤苦伶仃，申請往香港又無機會，一時萬念俱灰，隔天往東江碼頭乘船前往惠州，想買一車票直往深圳，試圖闖邊關。其實購票要進入寶安縣都得辦邊防證，哪有如此簡單呢？

他後購票只能到達惠陽之陳江地段，再前往的鎮隆就須證明，無奈之下，三伯只能在陳江下車，一步步在惠深公路前行，誰知到達鎮隆之時雙腿已浮腫，只能在檢查站求救。那些檢查站民兵將他送往公社辦公室，一般而言，這種情況多是送往收容站處理，但幸好那裡的幹部看他老邁，幫忙打電話到我們公社後轉回村中，隊長立即派人接他回來，這件糊塗事情才算結束。

說到這裡我們都沉默了，三伯神態黯然，嘆口氣，用手拍一下大腿，自言自語：「世界本無事，庸人自擾之。」一旁的某君聽不明白，問是什麼意思，三伯瞪他一眼，「陸雲廷睇相，年輕人你總該明白了吧」。

當時大家都怔了一下，接著哄堂大笑，這段笑料傳了一段時間。後來我偷渡到香港重新生活，也不知他老人家結局如何？