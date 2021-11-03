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《老照片說故事》紀念吳舅舅

文、圖／李嘉音
小多阿姨結婚那天，照片存留至今，當時作者是花童。
小多阿姨結婚那天，照片存留至今，當時作者是花童。

我理應稱呼吳舅舅「姨爹」，但是認識他時，他和我的小多阿姨尚未成婚，還在追求她。記得小時候，他常常到光華新村的我們家找小多阿姨，每次我都興奮不已；他每次見到我都會帶來好吃的，而且陪我玩很久，還帶照相機替我拍照，教我如何擺姿勢，那些照片保存至今。

小多阿姨結婚那天，我是花童，在前面拉著紗裙。吳舅舅特別告訴我，從今以後不可以再叫舅舅，要改口要叫姨爹，我嘟著嘴怎麼也叫不出來，沒想到一輩子也改不了口。娶了小多阿姨後，吳舅舅就很少再來光華新村，我十分想念他。那時父親不在左右，很希望有一個就像他這樣的父親。

我出嫁那天，看到吳舅舅對新郎耳提面命說：「你要好好待妞妞，不可以讓她受委屈！」再對我說：「有什麼事情，記得來找姨爹，姨爹為妳撐腰。」沒想到我嫁得這麼遠，叫天天不應，叫地地不靈。

吳舅舅和小多阿姨僑居加拿大時，我們曾去他們漂亮的家玩，姨爹每天都讓我們飽餐一頓。他做的大餅是全世界最好吃的，因為放蔥從不手軟，我記得每天看著那坨大餅麵糰在廚房發麵；邊等、邊看、邊流口水。晚上我在客廳看電視時，他切西瓜給我們吃，說：「妞妞，小心一點，不要把西瓜仔掉在地上。」我回答說：「我已經四十歲了，您怎麼還對我說話像小孩子一樣？」結果他回答：「等到妳八十歲，我還是這麼對妳說話！」

後來吳舅舅和阿姨搬回台灣，家裡還是一樣清潔整齊，每次到他們家也少不了大吃美味零食。不管我幾歲，他都會說：「妞妞來吃！吃這個！好吃的喔！」

隻字片語說不完我對吳舅舅的懷念，依舊記得他高大挺拔的身影，笑起來臉上有一道長長的酒窩；難忘小的時候，他陪我玩、帶我吃、逗我笑。我們就此永別，吳舅舅一路好走，我會永遠懷念您。

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