《老物件情懷》先賢走過的路

第一間中國人主辦的光華醫科學堂，鄭豪任校長簽發畢業證書。

故里中山三鄉因靠近澳門 ，消息靈通，人脈廣博，是通往世界海外的鑰匙。

一八八五年鄉紳鄭電生被清朝政府委為駐美國 夏威夷州領事，攜帶年僅六歲的親屬鄭鋈和鄭豪兄弟為書僮上任。剪掉長辮的鄭鋈和鄭豪在新大陸成長，在當地開雜貨店謀生；兄弟考慮過經濟條件，先讓讀書成績較好的弟弟鄭豪入讀加州大學醫學院，鄭鋈繼續在店鋪賺錢為弟繳交昂貴學費，直到鄭豪終於畢業，成為一位醫生。

一九○三年，兄弟回鄉娶妻，鄭鋈迎娶中山雍陌李家閨女，李氏家大業大，在澳門開設銀號，成員中有從政人士，後來更官拜威海市長、粵省衛生廳廳長和中山醫學院黨委書記。岳父為斷截鄭鋈回美之路，燒毀其美國護照，讓女兒女婿不能重返新大陸。

鄭鋈、鄭豪兄弟留在中國 發展，鄭鋈考入滿清陸軍軍醫學堂成為陸軍醫院醫生。適逢來往香港廣州的「佛山輪」，發生港英印籍警察毆打華人致死事件；因港英醫官拒以殺人案處理，廣州官場無能為力，引發廣州醫生不滿，深感缺乏中國人自己開辦醫學院，於是聯合籌建第一間中國人主辦的「光華醫科學堂」。鄭鋈和鄭豪成為醫學院骨幹，鄭豪是第一任校長，鄭鋈任教育長，多年來培養近七百名醫生。五○年代，政府將廣州中山大學醫學院、嶺南大學醫學院和光華醫學院合組成「華南醫學院」。

鄭氏兄弟深明社會發展之道，以一股五百銀元分別投資華僑在廣州創辦的先施、永安、大新和新新四大百貨公司，支持商業活動，促進社會發展。

鄭豪因醫術高明，享譽粵城，連北京慈禧太后亦召其入宮為她醫治眼疾。癒後她賜鄭豪「洋舉人」稱號，有八人之官轎供出入，兩旁有「肅靜」、「迴避」高牌。宮庭御賜地於廣州「番禺學宮」（即今農民講習所）對面興建鄭家祠。可惜該祠堂於抗日戰爭中被日機轟炸盡毀，家族各大照片及文物皆成灰燼。

中山三鄉故里亦因有鄭豪、鄭天錫（曾任駐英大使、海牙國際法庭法官）等傑出鄭氏人士，鄉府撥地興建「承啟堂」作獎勵，意為承前啟後，銘記先人，後繼努力。鄭鋈關心鄉親父老，逢年過節均回鄉與民共聚，給他們打防疫針、發驅蟲藥品，並主動聯絡、籌辦由石歧開往澳門關閘的歧關車路公司，此公司營運巴士業務至今。

一九三一年，為建公路往澳門而與各方面會談，鄭鋈於澳門晚膳後返回三鄉，吃了水果和豬肉粥；半夜高燒肚瀉，昏迷不醒，藥石罔效而逝，事後證實感染猩紅熱。他本人是西醫，二女、第三子均為醫生，他們趕回三鄉給父親送藥，但都來不及了。

鄭鋈是我祖父，鄭豪是我的祖叔父。我出生時祖父已病逝六年，我只看到家中保留祖父的相片，白色西裝配領結，對祖父和祖叔父身世歷史一無所知。成長期我們被教導要割斷封建主義和資本主義的尾巴，要和舊制度舊思想決裂；我父親和親戚沒有向我們提及祖父和祖叔父的生平，讓一切都淹沒歷史長河之中。

移民美國後隱隱約約從長輩處知道了一些訊息，再經過主動瞭解，終於理清了家史的輪廓，作了如上記載。祖輩們在新大陸展開第二人生，又回到桑梓為民服務，推廣科學知識，推動社會進步。可惜社會和歲月的限制，沒有取得更好的結果。

祖父仙遊後，祖母養育八名子女，加上兒孫滿堂，理應可以安享晚年；可惜六○年代被遣返鄉下，身邊只有同樣遣返鄉下的大兒和四兒陪伴。前半世風風光光，晚年則黯淡，冷清清地在九十高齡靜靜離世。