安徽合肥古稱「廬州」，與三國時吳國駐地廬江有關。三國時期，廬江屬吳廬江郡（治皖）。廬江縣現隸屬於合肥市，位於安徽省中部，合肥南部。

逍遙津，古為淝水上的津渡，位於合肥廬陽區壽春路16號。三國時，魏方大將張遼曾在此「大戰逍遙津」。明朝，官僚竇子偁將逍遙津占為私有，改名「竇家池」。清朝康熙年間，逍遙津被王姓翰林所據，易名「鬥鴨池」。

光緒年間，易主為龔照瑗、龔心釗私家花園；龔心釗，號豆隱，逍遙津改名「豆葉池」。一九四九年，這裡逐步被闢建為公園，一九五三年，正式以「逍遙津」命名。

母親上學遲，上世紀五○年代初還在上三年級，喜歡與大嫂（我的大舅媽）去逍遙津公園划船。大舅媽當時在母親上學的學校教音樂，她們姑嫂的關係處得「很哥兒們」。

一次放學，二人相約遊逍遙津湖。大舅媽租了一條小木船，兩人喜滋滋地在湖中搖啊搖，直到盡興為止。

上岸時，不知是哪兒沒注意，大舅媽居然「轟」地一聲落水了。

好在當時是春天，溫度不是太低。母親下水將大舅媽扶上岸以後，忽然嚇得差一點哭起來。原來，大舅媽那時正在懷孕，而且是頭一胎；作為合肥老街一家大戶人家的大媳婦，這頭一胎可比什麼都重要。

據母親說，她們當時不敢回家，就待在公園向陽處，直到太陽將衣服曬乾。回家後，她們守口如瓶，沒有向家裡任何人透露祕密。

母親說，大舅媽是知識分子，想得開；她說自己年輕、身體好，一次落水不會對胎兒起到什麼不好的影響。後來，果然順利產下一男嬰。這男嬰，就是我的表哥，他科技大學畢業後，被美籍老師帶來了美國 。