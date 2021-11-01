《老照片說故事》常懷念的外公

蕭家全家福老照片，外公神氣挺拔的站正中間，旁邊是弟弟蕭友梅。

第一次見到外公，才七歲的我，一跤摔在他面前。紅門惹的禍，哪裡會知道進門有門坎呢？外公忙著扶我起來，我哇哇地哭了，媽媽抱著妹妹用四川話安慰我，我也用川話說：「好痛喔！」惹得表姊表妺大笑：「她說什麼呀？好難聽啊！」

抗戰勝利，住在重慶的我們一家人有了新計畫，父親赴美進修化學博士，母親帶著我和妺妹回北京 投奔外公外婆。和父親別離依依不捨，所以當穿著長袍的外公一手把我抱入懷中時，我的心馬上有了新的依靠。

兩年在北京，除了睡覺、上學、和表姊表妺及妺妹遊玩，我和外公一老一小，總是形影不離。

首先滿口川話的我，得把普通語說好，否則被人恥笑。外公一字一字地糾正我的川話。和一口京片子的表姊妺一起玩也有幫助，她們已從受不了變成好奇，「這鴨黎、這紅棗，四川話怎說？」

早飯後，一定到外公書房，先要求玩牌戲，才開始念書。重慶來的，跟不上京城的進度，國語、數學、英文……外公天天為我惡補，又天天牽著我上學；他大手和我小手鬆開的那一剎那，我心中十分恐慌。前途叵測，不知老師會如何責怪我；對我這後方來的孩子，他們並不了解更沒有同情心。尤其小學三年級的英文，怎麼那麼難？也穿著長袍的英文老師，說著一口北方英語，和我外公的英語就是不一樣。周旋於二老之間，我一張嘴，常遭老師瞪眼，甚至指指牆角，罰站。外公則嘆氣：「唉！唉！妳那老師，英文哪裡學的？」

說起外公蕭柏林的英文，還必須從他的家世說起。清朝末年他隨父親從廣東遷居澳門 ，與孫中山和唐紹儀兩家是鄰居，所以自小接受中西方教育 ，長大後考進天津北洋醫學院學習，畢業後任職天津衛生局。1901年娶妻李志芬，我的外婆。1908年以醫生身分隨唐紹儀專使赴歐美考察，歸國後因英語流利而調職鐵路系統，歷任吉長、粵漢、平漢各鐵路醫生和行政工作。

當時我眼中的外公是好好先生，沒什麼脾氣；教我讀書從不強迫，總是很有耐心，等待我安定下來，他才開始教。他不只充當我的家教，周末還帶我去大華看秀蘭鄧波爾的電影，他則在戲院呼呼大睡。

路上遇到說書的，外公也會停下來聽，給我買串糖葫蘆或冰棒，免得我不耐煩。對我，他永遠心平氣和，好像不管我說什麼，他都說「行，行，行」。

數十年後，我看到這張蕭家全家福老照片，外公神氣挺拔地站在正中間，旁邊是弟弟蕭友梅；前面一大群年輕漂亮女孩，我媽媽，才十五歲，也擠在裡面。我心震撼感動，心中醞釀多年，終於決定把這段祖孫情寫出來。

原來當年外公，肩膀責任大矣！他母親生了三位兒子就過世了，父親再娶，後母生了十一位女兒。他父親過世時，妹妹們均年幼，病床旁太公吩咐外公：「你是大哥，將來一定要為妺妹們找到好夫婿，切記切記。」

外公勞記在心，在北京買了一間相當大的二合院，餑餑房八號，帶了後母和妹妹們住進去，而他的七位女兒也相繼出生。可以想像，一家女孩子待字閨中，十分熱鬧。

幾年後，在德國拿到音樂教育博士的二弟蕭友梅也回來，住進餑餑房，幫忙照顧妺妹們。蕭友梅帶了大鋼琴來，好幾位妹妹姪女跟著他學了彈琴；而他交友廣，常邀約文人雅士到家中，高談闊論，還不時在院子開小型演奏會。其中人物有年輕的趙元任、林風眠、陳衡哲、王世傑、趙麗蓮等人；同時外公也邀請鐵路局的年輕未婚工程師行政官員到家裡，家中經常高朋滿座。

這些聚會終於有了成果，王世傑與他們的七妹結成連理，六妺嫁給京漢粵漢鐵路青年才俊譚耀宗，八妹嫁給香港記者和作家俞誠之。蕭友梅忙到五十歲才有空結婚，而外公生了七位女兒，卻從未再娶，堅守當時康有為、梁啟超提倡的一夫一妻制。

時間抹不去記憶，特別是有愛的外公常在我心中。