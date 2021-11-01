雞屎籐做的米糕風行中國 南方各地，因為它有一種特殊的、雞屎般的異味，為民眾喜愛。雖然都是雞屎籐做的米糕，但在不同地域，名稱也不盡相同；如五邑人稱為「青糰」，客家人稱為「茶果」或「茶粿」，海南人稱為「粑仔」。

雞屎籐是一種野生草藥植物，其味甘，微苦，性平，有祛風利濕、止痛解毒、消食化滯、活血消腫功效。廣東順德人在清明節前後，都喜歡採摘新鮮的雞屎籐製作糕點、餅食；雞屎籐因在採摘新鮮籐葉時，用手揉爛即嗅到一股雞屎味而得名。

我們童年在鄉下居住，家母善於製備雞屎籐糕餅。她先到山野草地採集雞屎籐葉，經水洗後曬到非常乾燥，然後用樁臼磨成粉備用。製雞屎籐糕餅前，先將糯米粉與雞屎籐粉按比例混合，加紅糖水調製成麵糰，用餅模格壓成不同形狀的雞屎籐餅，或做成粑子、丸子；若添加餡料（花生、芝麻、白砂糖）可製成茶果。所有成品須按不同種類隔水加熱，以不同時間蒸熟。

如果加上少許艾葉做成雞屎籐青糰，則甘香如飴，口感好，吃過沒齒難忘。經過一個甲子時間，我來到紐約 ，遇到華埠 街頭的台山鄉親售賣雞屎籐製品，立刻喚起我童年的回憶；想起家母的手藝，對故鄉深深眷戀。我情不自禁當場嘗了雞屎籐青糰。

除此以外，家母還精於做各式家鄉米糕。香軟的麻糍是常見的家鄉小吃，家母做得特別可口。製備麻糍的用料簡單，將糯米粉加水後反覆揉成麵糰，再揉成小薄片內置花生、芝麻、白砂糖為餡，封口。每個麻糍用一小片芭蕉葉托底，隔水蒸五分鐘左右，即熟透。這種麻糍甜而不膩，質軟彈牙，軟而不黏，是我童年最喜歡的糍粑。

砵仔糕，基本材料為黏米粉、澄粉、紅糖或白砂糖，以及煮軟的紅豆。先用水把黏米和澄粉配成粉漿，再用水煮溶白砂糖，倒入粉漿中，迅速搖勻、切勿有粉粒或沉渣。分批將糖水粉漿倒入砵仔或模格內，隔水蒸十分鐘即熟。可於入鍋前或中途加紅豆於糕面上。新出爐的砵仔糕晶瑩潔白，配上綿綿的紅豆，質感柔韌幼滑，味道非常可口；如改用紅糖，則砵仔糕呈黃色，有紅糖香味飄溢。我較喜歡家母做的白砂糖砵仔糕。

而米製發糕與砵仔糕雖然都是以米粉為主要原料，但與砵仔糕不同的是，米製發糕加入速溶酵母使米糕發得膨脹；「發」字在民間代表好兆頭，有發財、發高長大、向上發展等意義。特別在新春佳節，發糕是必備糕點。家母做發糕時除選用優質酵母外，發酵的時間也掌握準確，所以她做的發糕上「花」的裂口位置適當美觀，而且非常鬆軟、有彈性。

倫教糕是廣東珠江三角洲傳統的白糖鬆糕小吃，據說在明朝時由一順德縣梁姓小販所創，基本用料為上等白米、白砂糖、酵母粉。家母做的倫教糕由於工藝精緻，蒸出來顏色晶瑩潔白、彈牙又爽口，無發酵過長的酸味，鬆糕的蜂窩狀排列有序，惹人喜愛。通常倫教糕做好後，會在表面刷一刷油，糕面顯得更加光滑並熠熠生輝。平時上學我喜歡用倫教糕做早餐，因為特別清甜。

我已遠離享受家母親手做的糕點帶來歡樂的年紀了。家鄉糕點的美味，縱使已走過一個甲子歲月，我也進入暮年，但懷念家母的心永不止息，直到生命終結。