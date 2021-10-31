《老物件情懷》針線包 慈母情

作者的針線包。

襯衣釦子的線鬆了，從小小的針線包裡抽出一根針，穿針引線。針線包由兩層布縫製而成，折疊起來才三分之一信用卡 那麼大，面料是半個世紀前一件「線呢」罩衫剩下的邊角料，裡子是做棉鞋剩餘的灰襯絨。針線包讓我想起物質匱乏的年代，每塊小布 料都捨不得丟棄，新三年，舊三年，縫縫補補又三年，靠的是這些邊角料。

四十年前，我離家遠行，慈母手中線，小小針線包，臨行密密縫，針針慈母情，每次看到針線包上均勻整齊的針腳，就想起母親。我靜靜縫補，時空交錯，彷彿又跟母親坐在一起，一針一線，不敢馬虎。

母親成長的時代，粗針大線的媳婦，婆家是不待見的；母親六、七歲時，就坐在小板凳上學「繰邊」，庭院外傳來鄰家孩童的嬉鬧聲、大街上小販的叫賣聲，母親坐立不安，但抬頭就見到外婆嚴厲的目光。外婆告訴她，做針線要專心，母親再次低下頭專心一針一線。過了幾年，立針、倒針、回針、盤扣、繡花，樣樣拿手，再抬頭，是外婆讚許的目光。

日寇的砲火改變了母親的人生軌跡，她投身抗日救亡的熱潮中，之後成為職業女性，無暇親手縫製衣服。周日的下午，窗邊明亮的方桌旁，母親手把手教我縫鈕釦，陽光灑落在肩上，溫暖舒服，微風輕拂著七彩泡泡紗的窗簾。