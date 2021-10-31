去年聖誕假期，我到姨甥家參加聖誕晚宴，姨甥在清理地下室時，發現一鐵罐封塵的美國 一分錢銅幣，約一千枚；據說這些舊錢幣是已故二姊在六十多年前，移民 來美開洗衣館積存下來的。這一罐銅幣長期存放在潮濕的地下室，除積滿封塵外，有的還長滿銅綠；但這些銅幣仍有經濟價值，也是二姊在美國做洗衣工時流血流汗的見證。

據說在十九世紀中期，美國西部舊金山 等處發現大量金礦，需要引進大批強壯勞動力開採，這些工人當年的髒衣服交給貧窮的墨西哥和印地安婦女清洗，或由專業商人收集運往夏威夷和廣州等地漿洗，三個月後運回舊金山。由於洗衣工人力不足，收費昂貴，當年每打襯衣漿洗費八元。

後來，新移民看到洗衣業有利可圖，一八五一年，華利（Wah Lee）於舊金山開設第一間華人經營的洗衣館，漿洗每打只收五元，生意更加火紅；那時還沒有發明自動洗衣機，一切靠人力，艱辛程度不言自明。

二姊在一九五三年移民美國，先在康乃狄克州紐海文市定居，身邊已有幾個孩子，丈夫染上賭博，二姊為了生活，一個人經營洗衣館。她的洗衣館主要負責接受客戶寄洗，然後轉交大型機械洗衣廠洗乾淨，收回後自己漿燙、整理、分類、包裝，讓客人上門取貨或代客送上門。

當年每件襯衫漿燙收費僅四十美分，她獨自操作，每天站著工作十個小時，不斷轉運熱熾的燙斗，還要外出送貨；夏天熱到大汗淋漓，冬天凍得手足僵硬，靠體力每月賺來一百多元。收入要繳房租、付伙食、供孩子上學穿衣，還有納稅等開支，每月剩餘不多。為了增加收入，二姊也接部分手洗衣物，方便顧客。

一九六○年代因為紐海文的洗衣館拆遷，二姊才遷入紐約布朗克斯區繼續經營洗衣館。由於長期站立工作，二姊的下肢出現靜脈曲張，痠痛、踝部浮腫，甚至出血，都影響勞動力，所以二姊賺的每個銅板都帶有血和淚。

二姊夫對家庭困境一向少理，幸好逐漸成長的姨甥課後能主動幫母親做些細活，多少減輕二姊的沉重負擔；例如主動上門收集客戶髒衣服，包裝入袋，及時轉運洗衣廠。又把漿燙好的衣服摺叠、分類包裝，放入籮筐分別送給客戶，減少客戶往返勞累，生意自然水漲船高。

當年的布朗克斯區治安不靖，時有搶劫、凶案發生，二姊外出送貨曾無數次遇劫，不但金錢損失，有時也會受傷，但為了生計，也顧不上那麼多了。就像當今眾多的無證褔建新移民，冒險到非裔聚居區謀生一樣，受的干擾很多，但能安頓下去，解決生活問題仍然是最重要的。

隨著時代的發展變化，街坊開設的自動洗衣店（又稱「洗籠」）不斷增加，家用洗衣機、乾衣機進入千家萬戶，免漿燙的化纖衣料大量投放市場、彩色恤衫的興起，都衝擊華人經營洗衣業，二姊經營的洗衣館也每況愈下，終於也逃不了關門的命運。

幸好二姊在美生活數十年，日常生活英語溝通無礙，關閉洗衣館後，能轉到別的行業謀生。