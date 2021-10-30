養牲畜的房子為什麼用大石頭蓋成圓型？導遊指出，蓋房子先家畜後自己，是重視生計；用石頭是要經得起牲畜折騰；外觀又是向陽多窗，圓型是為了消除死角，讓陽光在冬天都能普照，能誘引母雞一年四季下蛋。是不是值得建築系來參觀呢？

導遊又指公路旁邊的山和連到村子的地，說明這下面是自山中引來的水，不但供應食用、灌溉、印染、清洗等，還經由地下渠道通達各個建築的地下室，再帶動水車，運轉作坊的機械，製造、織布、取暖。早在電力工業發展之前，Shakers已普遍使用動力機械來大量洗衣、織布和生產家具和工具，既自用也可外賣，換取無法自製的機械和不能生產的物資，甚至當人力不足時雇工。

導遊指向博物館 接待大廳的南半邊屋頂和南向庭院：太陽能板屋頂和好幾排的太陽能板園：「這些是二○○九年新建的，董事會決定，博物館要活得像Shakers一樣；Shakers若在，一定會採用綠色能源。」

望著那大片井然有序、繁茂豐沛的有機蔬菜和草藥，生趣盎然的牧場，想著人們百年一貫不變的夢和奮鬥，這個地方啊，真可以啓發任何講求綠化設計或永續性的人。就像Shakers證明的，永續性不但不等於排拒科技，他們簡直在說，「就因為我們在科技運用上遠超過同時代的外面世界，我們才能有卓越的生產力，維持了我們社區在物質上的永續性」。整個Shaker村的設計，從建築到莊園，沒有一處不從長遠著眼、近處著手，就像他們對改良工具和產品的努力一樣。

我們走進Shakers的居住大樓裡，聽另一位導遊講解他們的生活。大樓建在斜坡上，底層是半地下室，用作廚房、儲藏室和食物加工的地方；一樓有集會廳和餐廳，二樓和三樓分別用作姐妺和弟兄的居室。男女分層，二或三人一間房，有桌椅床櫃，醫療室和其他公共設施也在同一層樓上。

走道有東西和南北兩條，十字交叉筆直寛敞，Shakers男走一邊女走一邊，中隔四呎不相視交談。樓梯也有兩座，沒錯，一座男用一座女用。

餐廳在一樓的東端，和西端的集會室相對，Shakers一天分批在餐廳進食幾次，以拉繩鳴鐘為準；男女分坐餐廳一半，男女各有碗櫃和與廚房連接的手動升降機。在長條餐桌上，四人一組進食，餐廳內人人不講話，誠心誠意專心進食，是對生產食物者的尊重和感謝。

廚房有Shakers自製的大型烤爐、火爐、熱水器，也都是他們獨特而高效能的設計。廚房以外的料理間和儲藏室分布走道兩邊，堡壘式的石頭地基、牆壁、隔間井，只有在這無窗的儲藏室才顯陰暗。

導遊說，村內提供普及教育 ，並選派子弟到外面醫學院，回來為弟兄姐妺提供健保 ，只有外科手術才從外面請專家。他們留下的瓶瓶藥罐，仍儲有村內自種草藥製成的各種藥劑，醫療室也備有病房和一些器材。

坐在集會室的木椅上，遙想Shakers當年，眾兄弟姐妺工作一天之後，在此靈修充電。他們沒有牧師，任何人有話說就起立，或證道或懺悔或祈禱，或歌咏或搖擺；會衆或呼應或讚美或靈動，白天肅穆的村子成了沸騰的大會堂。

當晚可能還有集體舞蹈和歌詠的崇拜，像跳土風舞那樣，高帽深袍的男隊和白巾淺袍的女隊，挽臂列陣高歌。我不禁聯想眾兄弟與姐妺們彼此可認識？那些全家加入的會眾，家人還再相認嗎？

當然，無性就是最大的無永續性。Shaker依賴外界新血和領養外面的孤兒延續社區生命，但是若非歷盡滄桑，外面的人尤其是青壯年人，哪能輕易接受Shaker生活？是以Shaker村難以留住新血，孤兒在村裡接受了良好教育，習得一技之長，不難在外界謀得生計，所以長成後離去者眾。在這個意義上，Shaker可算是被自己的成功犧牲了。

人類歷史上的公社烏托邦何止千千萬萬，Shaker可能是存續最久也最接近成功的例子。無性固然可能是他們傳承上的致命傷，但也可能是他們能維持村內和諧的根本因素，更可能是實現集體主義的一個必要條件。

Shaker驗證公社烏托邦的正反面向，既反思了物質主義也反思了反智主義。嗯，桃花源會不會長得就像Shaker村呢？

➤➤➤無性的桃花源（上）