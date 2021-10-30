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救兒雜記

孫文廣

朋友來電說在家鄉的地區醫院做了心臟支架手術，很成功；我驚嘆，這是從前不敢想像的事。四十多年前，我曾在朋友家鄉城市工作過，當時地區醫院還不能做大手術。

一九七九年深秋，我剛滿二歲的小兒子突然發病，夜晚十時多，高燒攝氏四十度以上，妻子不停用冷毛巾覆蓋兒子額頭也降不下來。我們什麼也來不及想，我用發抖的雙手緊緊把兒子抱在懷裡趕緊去醫院，妻子小聲嗚咽著，跟在後面不停地催說：「快點，快點走，到地區人民醫院。」家門也忘了關，我們就直朝家屬區的一條下坡小道，走出圍牆大門，站在通向醫院的馬路旁，把救兒生命的一線希望寄託在過往的車輛上。

秋夜涼意陣陣，我和妻出門時都忘了穿件夾衣防寒，一旁田園的蟋蟀和許多小蟲在鳴叫，那聲音不再是好聽的歌聲，只覺得在催我們趕路。那時交通不便，信息不通，我們廠在郊區，一個職工醫務室能救得了人命嗎？市內的地區醫院離我們廠還有四公里遠，沒有公交車、載客摩的、三輪，醫院也沒有一二○急救車；沒電話，更談不上手機。當時我們盼望過路車司機能幫忙，我們不停招手，可是車輛都呼嘯而過。

絕望之際，我和妻決定「走路」。我抱著兒子，妻隨其後，與時間搶速度；一路稀疏清冷的街燈在我心中顯得可怕起來，店鋪都關門了，而我們的心卻如火燒火燎。走著、小跑著，我發現妻已落在我幾米遠了，還在氣喘吁吁，我就停下稍等；此刻，我感覺懷中的兒子心還在微微跳動，才知道那是父母最痛的心聲。終於趕到醫院兒科急救室時已是夜半，房間各處的燈光都因城市電力不足顯得暗黃清淡，妻子的淚眼裡閃出一線希望，長吁一氣：「呵——醫院到了。」

急救室裡有三名年輕的女士穿著白大褂忙碌著，我分不清是醫生還是護士，妻子抹著淚眼，好不容易拉住一名白大褂。熱情的白大褂聽診後，轉身拿來針筒，在兒子的手腳處反覆找血管，找了好一會兒，白大褂急得叫來另兩名同行幫忙，可是都找不到那細小的血管。最後她要我們等到天亮，說等到上白天班的護士來了會解決的。天啊，垂危的生命還能等嗎？

快天亮了，山窮水盡，我想起單位朋友陸長壽曾告訴我，市人民醫院小兒科的護士針術很精道；於是，我毫不猶豫抱著兒子，妻隨同趕路。去市醫院有二公里多，那年我正年輕，還頂得住勞累和飢寒交迫。

到了市醫院小兒科搶救室，醫生診斷後，立刻叫來一名護士；那護士拿來針管，先是在兒子的手臂上摁壓了幾處，隨即進針出針，不到一分鐘就完成了。半個小時後，兒子終於甦醒，恰逢陸長壽得知消息趕來，帶來早餐，是當地美食：糟辣椒大片牛肉粉。

回到工廠，陸友還特意來家裡看望。在那貧困的日月，市裡還沒有酒家餐廳，我請陸友在家吃了頓炒鴨子下酒，遺憾豬肉還要票證。後來我調到外地，多年後一次回老單位，一來想看看城市的變化，二來想與陸友好好聚餐聊聊，誰知成了無法補就的西天之事，陸友走得太早了。

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