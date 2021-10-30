三十年前的一天，小李夫婦來找外子，邀他一起去見不是很熟悉的舊識茱莉．威爾森。她是一名英籍華人，想在美做房地產營建項目，小李欲借重外子的閱歷，幫他們判斷此女所說計畫是否可行。兩次交流後，外子覺得計畫是有前瞻性，但此女來自國外，不知實力真假，勸友人切勿衝動行事。

未幾，茱莉在百貨公司升降梯摔傷，她控告百貨公司，其夫趕來陪她做各種醫療檢查，見她無大礙先行回英；茱莉仍需調養，官司又在進行中不便離境，所以留在此地，閒暇時繼續尋覓合適地產。

有一天，她邀請我們到她下榻的費爾蒙酒店參加慶生酒會，在這五星級酒店的總統套房裡，許多盛裝客人已先我們而至。穿制服的酒店侍者穿梭，送上各式精美點心，牆角臨時吧台供應香檳等飲料；一名梳著金色髮髻、著藕荷色曳地長裙，宛如希臘古典美女的年輕女子，坐在豎琴前輕撥琴弦。茱莉盛裝舉著酒杯笑吟吟輪番接受大家的祝福。

在費爾蒙酒店駐唱的一名知名黑人歌星，偕經紀人趕來參加盛會。也許茱莉來美不久，我發現與會賓客，幾乎都是她初識的朋友；酒會進行一半時，她突然消失，過一會兒才回到廳中告訴大家，她剛接到來自歐洲的長途電話，是好友奧地利王子打來賀壽。她想投資 地產，但需回英國 到銀行親自簽名才能匯款來美，其夫也無法代簽，偏偏她卡在官司不得離境，王子自告奮勇要駕私人飛機來接送她，但她婉拒了他的好意。

酒會後，我們幾個人又被請到酒店夜總會聽歌，坐在最佳的聽眾席，黑人歌星拿起麥克風告訴滿座聽眾，要為茱莉獻唱生日快樂歌；歌聲甫畢，大家紛紛朝我們方向報以熱烈掌聲，茱莉大方起身，微笑揮手示意。

隔了幾天，她到我們住宅區附近看地，我們順便請她和小李夫婦來共進晚餐；她乘坐的黑色勞斯萊斯停在我家門口，路過友人見到，事後問我來了什麼貴客？有名車還有司機！當天餐後閒聊，她略述其背景；其父以前是上海銀行家，中共掌權後遷往香港 ，她在當地教中文，幾年後嫁給身為英國貴族後裔的學生，婚後回英。由於夫家背景，常需與上流社會打交道，所以她很快就被安排進禮儀學校學習。她說當貴族媳婦不易，行住坐臥皆得小心翼翼，否則被人當做笑柄。

我們仍在觀察時，已有許多中國人三千、五千送上門，加入她的投資計畫；小李迫不及待詢問外子看法，外子表示雖有疑點，但無從考察其真實背景，難下定論。

後來小李與茱莉的妹妹連絡上，她為眾人透露了驚人的內幕：一、其父為上海大學教授，非銀行家；二、茱莉在香港不曾教書，只是英人管家，後來嫁給屋主，多年後遷回英國；三、其姊夫實非貴族後裔，僅是一介平民；四、茱莉有嚴重幻想症，家人皆不勝其擾，希望大家別聽她胡扯而上當。

後來得知她仰賴的官司敗陣，因欠房錢被酒店趕了出去，許多債主分別逼她還錢。處在今天複雜的社會中，許多華麗的布景背後，不知隱藏著多少汙穢的居心，若不留神，真的極易上當。