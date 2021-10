美國 從殖民時期以來,就不斷有歐洲移民追求聖經的啓示,試圖在人間建立自己的純淨社區。這些教派之中,最廣為人知的是秉持和平主義,遵循避免用電的農業生活方式,在中西部繁衍的Amish族群。但若論獨特性和震撼性,恐怕不得不推十九世紀欣欣向榮過的Shaker社區了;因為他們還尊奉無性主義,過集體生活,並追求生態平衡的創新農業生產。

這個教派正式全名是The United Society of Believers in Christ’s Second Appearing,中文或稱震教派;他們創立於一七四七年的英國,在一七七四年由Ann Lee和另外八位教友帶到美國,並在今天紐約州首府Albany郊區建立第一個社區。

十九世紀最盛時,該教派曾經在美國東北部和中西部,擁有十八個規模在一百到兩百人的村莊,和許多較小的社區,信眾維持在兩千到四千人。今天,在緬因州的Sabbathday Lake仍然有一座僅存的社區。

在麻州西部山區的Hancock鎮,有一座曾經的Shaker村,全盛時期有超過三百信衆居住在這裡,自耕自產自食自治,自成一世界。目前以博物館 的形式存在,供人參觀研究,許多訪客在這裡得到健康生活、綠色設計和有機農業的啓發。

我和妻子在二○○九年盛秋周末,開車去觀賞滿山的楓葉,順道一探這座Shaker村,印象極為深刻;日前收到博物館的捐款信,所附資料顯示,村內一切如昔,備增懷念。

當年造訪時先查了一下資料,知道這個教派因為禁欲無家無子,遂寄情於工作 ,並以集體舞蹈作為娛樂兼崇拜,因而得名Shakers。他們的工作成品有名的如目前傳世的家具,已是博物館級的收藏品,較大件的精品在市場上可輕易賣到十萬美元以上。

這座Hancock Shakers村建於一七八三年,面積逾三千英畝,到一九○三年仍有三十九位弟兄和姐妺,最後在一九六○年因為後繼無人,由Shaker法人的信託基金,將全村轉移給公益法人作為博物館經營。Shakers並不與外界隔絕,他們歷來的收入和財產,包括發明專利、交易所得和土地建物,都歸屬這基金;目前在緬因州僅存的Shaker社區,也是由基金會照料。

一進村子先到博物館,裡面陳列著各界志工和贊助者所檢選,對他們而言最有啟發或最喜歡的一件Shakers用品或製品;其中有馬友友的選擇:「我們家人如果送外國人一件代表美國的工藝品,會選Shaker橢圓木盒。」這種用來儲放小件物品的盒子,造型簡單而獨特,不用的時候可以像俄羅斯娃娃那樣,大的裝小的,層層包容。

其他展覽的也多半是日常生活中的小物件,包括農具、織具、食具等,小至掃把大至外袍,每件莫不簡單實用、獨特又美觀。從生活到工作,Shakers可說是把相應外界所用的東西都改良了,好像天下器物到了他們手上無不被改良,而這些改良都可以看出道理,值得學工學產品設計的人來看看。

Ann Lee的一本小書中一頁也列入展示,檢選人是名研究者,檢選理由是這章節啟示所有Shakers人「天堂的工作態度」:「當作自己要活一千年來看待工作,當作只能活到明天來執行你的工作。」

Shaker姐妺們所穿著的衣服也被檢選出來,制式近於清教徒,但顏色大紅,如檢選人所說,充分彰顯了穿著者的存在和自我主權;相較於Shaker弟兄的深色清教徒衣著,她們像是大聲宣示女人的平等地位。

跟著導遊走進村內,看到一幢幢Shakers的住房、作坊、牛羊雞舍和農牧園地,包括至今仍在使用的有機蔬菜圃、草藥圃和牧場,錯落在起伏不大的丘陵,再伸展到更遠的山巒。導遊指出那些磚樓和我們常見的房子的差別;首先,它們都是朝南,其次在南牆,每一層都有比一般房子多出一倍以上的窗子,充分運用日照取暖。不僅如此,各層的室內牆和走道也都有窗,所以即便在陰天、黃昏、清晨,室內也不需要人工照明。

我們走過一畦香料田,伴著右邊草場的牛隻,前面一座圓型三樓高的大石屋占滿視界;導遊介紹是家畜的主居住樓,建在居民的住家前,大圓房下層養禽,上層連接屋後的上坡堆存飼料,並供馬車出入(以便由上向下搬運重物),旁通的長屋養牛羊馬。

➤➤➤無性的桃花源(下)