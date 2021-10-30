美國 從殖民時期以來，就不斷有歐洲移民追求聖經的啓示，試圖在人間建立自己的純淨社區。這些教派之中，最廣為人知的是秉持和平主義，遵循避免用電的農業生活方式，在中西部繁衍的Amish族群。但若論獨特性和震撼性，恐怕不得不推十九世紀欣欣向榮過的Shaker社區了；因為他們還尊奉無性主義，過集體生活，並追求生態平衡的創新農業生產。

這個教派正式全名是The United Society of Believers in Christ’s Second Appearing，中文或稱震教派；他們創立於一七四七年的英國，在一七七四年由Ann Lee和另外八位教友帶到美國，並在今天紐約州首府Albany郊區建立第一個社區。

十九世紀最盛時，該教派曾經在美國東北部和中西部，擁有十八個規模在一百到兩百人的村莊，和許多較小的社區，信眾維持在兩千到四千人。今天，在緬因州的Sabbathday Lake仍然有一座僅存的社區。

在麻州西部山區的Hancock鎮，有一座曾經的Shaker村，全盛時期有超過三百信衆居住在這裡，自耕自產自食自治，自成一世界。目前以博物館 的形式存在，供人參觀研究，許多訪客在這裡得到健康生活、綠色設計和有機農業的啓發。

我和妻子在二○○九年盛秋周末，開車去觀賞滿山的楓葉，順道一探這座Shaker村，印象極為深刻；日前收到博物館的捐款信，所附資料顯示，村內一切如昔，備增懷念。

當年造訪時先查了一下資料，知道這個教派因為禁欲無家無子，遂寄情於工作 ，並以集體舞蹈作為娛樂兼崇拜，因而得名Shakers。他們的工作成品有名的如目前傳世的家具，已是博物館級的收藏品，較大件的精品在市場上可輕易賣到十萬美元以上。

這座Hancock Shakers村建於一七八三年，面積逾三千英畝，到一九○三年仍有三十九位弟兄和姐妺，最後在一九六○年因為後繼無人，由Shaker法人的信託基金，將全村轉移給公益法人作為博物館經營。Shakers並不與外界隔絕，他們歷來的收入和財產，包括發明專利、交易所得和土地建物，都歸屬這基金；目前在緬因州僅存的Shaker社區，也是由基金會照料。

一進村子先到博物館，裡面陳列著各界志工和贊助者所檢選，對他們而言最有啟發或最喜歡的一件Shakers用品或製品；其中有馬友友的選擇：「我們家人如果送外國人一件代表美國的工藝品，會選Shaker橢圓木盒。」這種用來儲放小件物品的盒子，造型簡單而獨特，不用的時候可以像俄羅斯娃娃那樣，大的裝小的，層層包容。

其他展覽的也多半是日常生活中的小物件，包括農具、織具、食具等，小至掃把大至外袍，每件莫不簡單實用、獨特又美觀。從生活到工作，Shakers可說是把相應外界所用的東西都改良了，好像天下器物到了他們手上無不被改良，而這些改良都可以看出道理，值得學工學產品設計的人來看看。

Ann Lee的一本小書中一頁也列入展示，檢選人是名研究者，檢選理由是這章節啟示所有Shakers人「天堂的工作態度」：「當作自己要活一千年來看待工作，當作只能活到明天來執行你的工作。」

Shaker姐妺們所穿著的衣服也被檢選出來，制式近於清教徒，但顏色大紅，如檢選人所說，充分彰顯了穿著者的存在和自我主權；相較於Shaker弟兄的深色清教徒衣著，她們像是大聲宣示女人的平等地位。

跟著導遊走進村內，看到一幢幢Shakers的住房、作坊、牛羊雞舍和農牧園地，包括至今仍在使用的有機蔬菜圃、草藥圃和牧場，錯落在起伏不大的丘陵，再伸展到更遠的山巒。導遊指出那些磚樓和我們常見的房子的差別；首先，它們都是朝南，其次在南牆，每一層都有比一般房子多出一倍以上的窗子，充分運用日照取暖。不僅如此，各層的室內牆和走道也都有窗，所以即便在陰天、黃昏、清晨，室內也不需要人工照明。

我們走過一畦香料田，伴著右邊草場的牛隻，前面一座圓型三樓高的大石屋占滿視界；導遊介紹是家畜的主居住樓，建在居民的住家前，大圓房下層養禽，上層連接屋後的上坡堆存飼料，並供馬車出入（以便由上向下搬運重物），旁通的長屋養牛羊馬。

➤➤➤無性的桃花源（下）