《老照片說故事》只堪回味的世貿大樓

作者一家於九一一發生的前一年參觀世貿中心留影。

在九一一 發生的前一年，母親由台灣來美探親，先到加州姊姊家，再由姊姊相伴到新澤西州探訪我們。正在念初中的女兒覺得機會難得，央求要陪奶奶去參觀紐約最重要的地標：世界貿易中心大樓。美國紐約市 曼哈頓下城最繁忙富裕的建築群裡，有兩座稱為「北塔」和「南塔」的世貿雙子星，是當時世界上最高的建築物，各有一百一十層，高達四一七公尺，外觀巍峨壯麗，內部富麗堂皇；在南塔的第一百○七層有觀景台，是遊客必賞之處。當日天朗氣清，我們得以登高眺望紐約宏偉的市容。

世貿大樓最令人驚艷的是升降電梯，寬敞又美輪美奐；以每秒八點一米的速度，由地面升至頂樓僅需數分鐘。當我們欲登樓時，電梯已滿載，被安排搭乘下一趟電梯，遊客們都很有耐心，相互禮讓，以便同團的遊客不被打散。我們在此用過餐，買了紀念品，也攝影留念，感到不虛此行。

導遊為我們簡述世貿大樓的歷史，得知這一群大樓是由當時世界頂級的建築師日裔美國人山崎實所設計，建築規畫考慮了美觀和安全的因素，特地加強耐撞擊、抗強風、防火災等特殊處理。然而世貿大樓仍然扛不住九一一恐怖攻擊。

我系上的一個同事於九一一前一天晚上，還與友人相聚世貿大樓裡，距離事件發生僅數小時，能夠躲過一劫，覺得不勝唏噓。九一一事發當時我正為學生們上電腦課，然而大家都無心上課，只忙著透過CNN跟進最新情勢發展。

曾經矗立於曼哈頓城的雙子樓天際線，象徵著一個時代的巔峰，卻因一場恐襲被徹底摧毀；如今高齡九十七歲的家母，看著這張老照片，仍能清楚記得當日遊觀世貿大樓的情景。真是「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」，感慨這一切往事都只能回味。