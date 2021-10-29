我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

鄉愁的滋味：糖葫蘆

老五

十月金秋，正是山楂成熟時。北京人管山楂叫紅果兒，從前每到此時，胡同裡便傳出「糖葫蘆、好大的糖葫蘆」的吆喝聲。

不知為何，賣糖葫蘆的小販多是老頭兒，渾身上下打理得利利索索，推的小車上放個玻璃櫃子，櫃子裡整整齊齊排著幾串糖葫蘆。五個紅紅的果子由一個竹籤串起來，每個紅果兒的外面裹著一層晶瑩透明的糖衣，在糖葫蘆的頂端和底面，還有一層凝結的糖片。吃糖葫蘆時，第一口一定要咬掉頂端的糖片，嘴裡甜甜的，再去咬糖裹著的果子；紅果兒酸，糖衣甜，紅果兒軟，糖衣脆，咬到口裡是一曲味道和質地的協奏曲。

一聽到賣糖葫蘆的吆喝聲，院子裡一起玩的孩子們馬上跑回家向大人要一毛錢，唯恐老頭兒走掉似地衝出院門；沒要到錢的孩子們也會跟出來圍住賣糖葫蘆的車子，嘰嘰喳喳地好不熱鬧。老頭兒一邊手腳麻利地收錢，一邊從玻璃櫃子底下的箱子裡拿糖葫蘆。

有的孩子家長會跟出來，非要玻璃櫃子裡擺著的糖葫蘆，說是做擺設的一定是果子大，糖多；老頭解釋幾次都一樣沒用後，便從一個小箱子裡掏出一串糖葫蘆說：「知道您今天要來，專為您留了這串。」大人覺得受了重視，也不在乎果子是否大，糖衣是否多，高高興興地給了錢，還會跟老頭聊兩句。

糖葫蘆看上去不過是紅果兒外面裹著一層糖衣，要做好了也難。

第一，果子要成熟飽滿，無傷無蟲，大小均勻；第二，果子要去核，核去不乾淨，一口咬下去崩了牙，以後這生意就別做了。把核都去掉而不傷果子外形，並不容易。

第三，糖葫蘆要現做現吃，否則時間長了，外面的糖衣會發軟黏牙；糖衣的好壞，一是洗乾淨的果子一定要晾乾，二是蘸果子的糖漿濃度合適。熬糖漿是個手藝活，火候不對，糖漿不是熬糊了影響味道和外觀，就是太稀了掛不上果子。好的糖漿，掛在果子外面放好幾天還是脆的，所以胡同裡賣糖葫蘆的老頭兒，總是同一個人，原因是老頭兒的手藝好，人也好，吃糖葫蘆時不會咬到核，也不會一口下去咬出一條蟲。雖是小本生意，也是誠信待客。

紅果兒耐放，十月下來的果子，放到冬天沒問題，冬天的糖葫蘆糖衣更脆，果子似乎也沒從前那麼酸；尤其是過年時，大人們平時緊巴巴過日子存下的錢都在此時花，孩子們要錢容易，老頭兒來得更勤。紅紅的果子給日子帶來一片喜慶，一串小小的糖葫蘆，與餃子、鞭炮一樣，給人留下無窮的回憶。

我的工作與基因治療有關，日前準備講演時畫示意圖，發現我們特有的分子結構如一串糖葫蘆。想到因新冠疫情已兩年無法去京，唯有行文，以解鄉愁。

北京 疫情 餃子

上一則

本次主題：最想念的…

延伸閱讀

吃大白菜過冬

吃大白菜過冬
臺灣珍奶拓銷團11月8至10日邀您線上洽談

臺灣珍奶拓銷團11月8至10日邀您線上洽談
肯德基賣起炸醬麵 中國網友：別忘炸雞初心

肯德基賣起炸醬麵 中國網友：別忘炸雞初心
小孩依年齡體重用藥 千萬別亂吃大人藥丸

小孩依年齡體重用藥 千萬別亂吃大人藥丸

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35
燒餅、豆漿的中式早餐。（本報系資料照片）

早餐變奏曲（上）

2021-10-25 03:02

大病後的改變

2021-10-27 03:01

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告