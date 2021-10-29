十月金秋，正是山楂成熟時。北京 人管山楂叫紅果兒，從前每到此時，胡同裡便傳出「糖葫蘆、好大的糖葫蘆」的吆喝聲。

不知為何，賣糖葫蘆的小販多是老頭兒，渾身上下打理得利利索索，推的小車上放個玻璃櫃子，櫃子裡整整齊齊排著幾串糖葫蘆。五個紅紅的果子由一個竹籤串起來，每個紅果兒的外面裹著一層晶瑩透明的糖衣，在糖葫蘆的頂端和底面，還有一層凝結的糖片。吃糖葫蘆時，第一口一定要咬掉頂端的糖片，嘴裡甜甜的，再去咬糖裹著的果子；紅果兒酸，糖衣甜，紅果兒軟，糖衣脆，咬到口裡是一曲味道和質地的協奏曲。

一聽到賣糖葫蘆的吆喝聲，院子裡一起玩的孩子們馬上跑回家向大人要一毛錢，唯恐老頭兒走掉似地衝出院門；沒要到錢的孩子們也會跟出來圍住賣糖葫蘆的車子，嘰嘰喳喳地好不熱鬧。老頭兒一邊手腳麻利地收錢，一邊從玻璃櫃子底下的箱子裡拿糖葫蘆。

有的孩子家長會跟出來，非要玻璃櫃子裡擺著的糖葫蘆，說是做擺設的一定是果子大，糖多；老頭解釋幾次都一樣沒用後，便從一個小箱子裡掏出一串糖葫蘆說：「知道您今天要來，專為您留了這串。」大人覺得受了重視，也不在乎果子是否大，糖衣是否多，高高興興地給了錢，還會跟老頭聊兩句。

糖葫蘆看上去不過是紅果兒外面裹著一層糖衣，要做好了也難。

第一，果子要成熟飽滿，無傷無蟲，大小均勻；第二，果子要去核，核去不乾淨，一口咬下去崩了牙，以後這生意就別做了。把核都去掉而不傷果子外形，並不容易。

第三，糖葫蘆要現做現吃，否則時間長了，外面的糖衣會發軟黏牙；糖衣的好壞，一是洗乾淨的果子一定要晾乾，二是蘸果子的糖漿濃度合適。熬糖漿是個手藝活，火候不對，糖漿不是熬糊了影響味道和外觀，就是太稀了掛不上果子。好的糖漿，掛在果子外面放好幾天還是脆的，所以胡同裡賣糖葫蘆的老頭兒，總是同一個人，原因是老頭兒的手藝好，人也好，吃糖葫蘆時不會咬到核，也不會一口下去咬出一條蟲。雖是小本生意，也是誠信待客。

紅果兒耐放，十月下來的果子，放到冬天沒問題，冬天的糖葫蘆糖衣更脆，果子似乎也沒從前那麼酸；尤其是過年時，大人們平時緊巴巴過日子存下的錢都在此時花，孩子們要錢容易，老頭兒來得更勤。紅紅的果子給日子帶來一片喜慶，一串小小的糖葫蘆，與餃子 、鞭炮一樣，給人留下無窮的回憶。

我的工作與基因治療有關，日前準備講演時畫示意圖，發現我們特有的分子結構如一串糖葫蘆。想到因新冠疫情 已兩年無法去京，唯有行文，以解鄉愁。