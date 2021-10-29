每個人都會經歷許多轉折，八十年前我的第一個轉折，即從農村初小進入城鎮完小；雖然事小，卻影響了我的人生走向。

我出生一九三○年代的嘉興農村，這一帶號稱魚米之鄉，卻沒有一所小學，多數鄉親世世代代是文盲。父親在鎮上開設中藥鋪，能寫會算，成了當地的文化人；他刻意培養我「讀書成材」，五歲時就把我送進村裡唯一的私塾，塾師姓楊，和父親交好，收下我這個還掛著鼻涕的小塾生。塾館就在塾師家中，只七、八個人，我天天跟著先生搖頭晃腦地讀三字經，雖然認識了一些字，但什麼意思不甚了了。半年後日軍打過來，我們全家逃難，私塾當然上不成了。

一九四○年，我已屆入學年齡，鄰近魚池匯村率先辦起小學，我就報名上學。學校設在寺廟「碧蓮庵」，邊殿裡擺上幾張吃齋飯用的長條桌凳，佛堂成了課堂；學生三十多人，按年齡分為初級班和中級班，只有二個老師，校長兼教國文，另一位教算術，都是本地人，自己也沒有上過正規學校。

我屬低級班，國文課沒有課本，老師把句子寫在黑板上，略加解釋即要我們記下來；算術則是學加法，另外就是練習毛筆字。老師一邊教書一邊務農，家裡有事就停課，教到哪裡是哪裡。這所村小雖比私塾進步，但與近代小學相去甚遠，父親很不滿意。

我生母早年去世後，父親一九四一年經人介紹，從南匯鎮迎來繼母，聽說南匯鎮的小學條件較好，他們就合計讓我住到舅舅家中，進鎮小讀書。舅舅開鮮肉店兼鎮商會副會長，和老師較熟，經他聯繫，學校同意我插班二年級。舅舅說，「南匯鎮中心小學」是戰前由縣政府出資建造，作附近幾個鄉的示範學校，有六個年級、近三百學生；老師都從「洋學堂」出來，要求嚴格。

八月三十一日新生報到，舅舅陪我去繳費註冊，大辦公室內有十多名老師，手續辦完，舅舅把我交給級任導師胡作英老師，我怯生生跟著她參觀學校。學校朝南有六間教室一字排開，寬敞明亮，胡老師帶我到二年級教室，四排雙人翻板課桌及靠背課椅擺得整整齊齊，共四十八個座位。

教室前有帶頂棚的晴雨走廊，把教室和右前方的教師辦公室、最前方的禮堂連在一起，一體白牆紅瓦，甚是漂亮。教室左前方是內操場，從邊門出去還有外操場；外操場好有球場、跑道、雙槓和跳高跳遠的沙坑。我從狹窄簡陋的村小來到如此完備的學堂，好比「鄉下人走進上海大世界」，滿心歡喜。

九月一日開學，儘管是淪陷時期，且日偽鄉公所就在學校旁，有和平軍駐守，鎮小仍堅持每周一第一節課舉辦「國父紀念周」。全校師生集中禮堂，首先向國父遺像三鞠躬、默哀三分鐘，然後背誦總理遺囑，接著唱國父紀念歌，音樂老師在台上彈風琴領唱，台下齊聲高歌。我第一次參加這樣隆重的典禮，有些尷尬，因為我不知道總理遺囑，又不會唱紀念歌，只能呆站。事後我請小學畢業的表哥把總理遺囑寫下來，發揮在私塾裡練就的背書功夫，半懂不懂地背了出來。

學校在每天上課前都有晨會，鈴聲一響，同學迅速到內操場按年級列隊，級任導師檢查人數，接著做早操；我在村小沒有做過體操，手忙腳亂，引來不少同學的笑聲。

二年級有國文、算術、常識三門主課和音樂、美術、體育三門技能課。國文課是級任導師胡老師教的，她講解課文很透徹，時而插入小故事或展示畫報上的圖片；教生字更從字形、字音、字義三方面分析，偏旁、部首筆畫、平上去入、同義反義，非常詳盡。她還穿插提問，要求學生舉出以前學過的同義字和反義字，或者用生字造句；她的課內容充實，是村小老師無法比擬的。

算術課學習加減混合運算，由於我從小跟著哥哥打算盤算帳，有一定功底，所以進步較快，成績很快進入前列。常識課是二年級的新課程，記得第一課是風：「空氣流動，就成為風；空氣流通得快，就成風災。」簡單明了。老師講課時拿出一把扇子對著前排學生搧，問「有沒有風」，答：有。他再使勁搧問「風大不大」，答：大。然後他舉出風災的實例和成因，這堂課生動有趣。

我在南匯鎮中心小學受到多方面良好教育 ，最後以優秀成績畢業，順利考進浙江省立嘉興中學，後又入高校深造，和早年的村小同學走上了不一樣的人生之路。