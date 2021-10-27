《老物件情懷》小小火柴盒

作者找到的火柴盒。

整理廚房的儲物時，在一格抽屜裡看到一個火柴盒，帶我回到了些許塵封的記憶。過去十幾年間，我已不曾在雜貨店或超市看到火柴擺賣了，比較常見到的是點火器，方便在烤肉時點燃木炭、木材或煤油，火柴好像已在這個世界消失。

在我童年和青少年的時代，家家戶戶都會備有幾盒火柴，因為煮飯做菜時，不論是燒柴火、煤球，甚至後來燒煤氣，都得靠它點燃。男士隨身攜帶一、兩盒火柴也很平常，因為抽菸要用火柴來點菸。

由於火柴使用的普遍性，自然有許多火柴工廠；在政府推動「家庭即工廠」的政策下，那年代許多家庭向工廠包下一些手工可做的小物件，家庭主婦和年輕兒女就常利用課餘或做完家事時在客廳工作，糊火柴盒也包含在內。記得在我小學四、五年級時，一個好朋友的媽媽就在家裡糊火柴盒標籤紙來貼補家用。

打火機流行起來後，對抽菸的人而言方便了許多，但煮飯做菜還是得靠火柴點火。後來，家庭漸漸改用天然氣 和電子點火的煤氣爐，火柴也從廚房退位了。

我望著抽屜裡的那個火柴盒，想起在二○○○年一月，我和幾位同事出差到巴爾地摩，投宿在港灣附近的旅館 。那兒的內港是吸引很多遊客的旅遊區，我們逛了好一會兒，之後到一家頗受歡迎的牛排館吃晚餐。吃完牛排，侍者送給我們每人一個裝滿火柴的火柴盒，大概是做為打廣告的宣傳品吧。

小時候火柴是家庭的必備用品，即便在二十多年前，餐館都還贈送火柴，如今市面上卻已看不到它的蹤影了；不知不覺間，我和同事也離開職場，過起退休 生活。