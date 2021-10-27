我的堂弟和朋友在美東經營華人超市 ，有新鮮特別的水果，總會送給家父母嘗鮮；近兩年的五月末，他都送來溫州茶山的急速冷凍楊梅給他們解饞。宋人平可正曾吟詩：「五月楊梅已滿林，初疑一顆值千金。」美東的冷凍楊梅雖不值千金，一顆也要兩美元。家父總說溫州的楊梅天下獨一無二，又以茶山為極品；雖是冷凍不及新鮮的，家鄉的味道總是最好。

自從改革開放至二○一九年，雙親每年清明時都會返鄉祭祖，然後趕上五月收穫季，吃了楊梅再返美，四十餘年不曾間斷。

他們在溫州吃得不過癮，美國 又禁止民眾攜帶果鮮入境，便想辦法用白酒泡楊梅帶回美國。逢兒孫輩，就弘揚他們的楊梅酒能治腹瀉。我的第一顆楊梅就是被他們有點連哄帶騙吃下肚，只嘗到滿口白酒的辛辣，覺得他們對楊梅的盛讚是言過其實。

我生長在台灣 ，年幼時不曾嘗過、見過他們口中似乎勝過王母娘娘蟠桃的楊梅。大學時到橫貫公路的梨山，巧遇一名退伍軍人是溫州同鄉，正在試栽楊梅；他言談中渴望楊梅的表情和家父母雷同，從此我的記憶裡打下台灣不產楊梅的烙印。成年後移民美國，第一次嘗到新鮮楊梅是一九九一年清明節到溫州祭祖時。

楊梅的顏色紫金，形狀大小和荔枝相似；表皮上密密排列多汁的小球囊，像覆盆子，熟軟時幾乎入口即化。因爲沒有硬殼，不利運輸，多半只能在當地營銷。可以想像在八○年代中國航空發達前，外地的普羅大眾是吃不到楊梅的。楊梅產於長江以南，住在長安的楊貴妃可以吃到十日千里加急的荔枝，但大約只能看到一團爛楊梅果醬或是吳鹽醃製的楊梅乾。

初夏的溫州飲食文化，楊梅不是飯後水果，而是頭盤開胃菜；甜裡帶酸，下肚讓人食欲大開。楊梅不僅是溫州的特產，也讓旅外溫州人魂牽夢縈、念念不忘；每次夏初離開溫州前往機場的沿路，總是看見農民在販賣一簍簍的楊梅，人們買了，就能帶回一些溫州的記憶，慰藉旅外思鄉情。

今年十月堂弟又送來幾盒冷凍楊梅，大如桌球，解凍後嘗來更勝茶山楊梅，不禁好奇檢查包裝，竟然是台灣進口，台灣什麽時候產楊梅？我竟然這麽無知！回想起數年前和妻返台探親，在素食餐廳曾一睹楊梅，猜想大約是大陸進口。現在回想，台灣大約早有楊梅吧。

上網查看「維基」和「百度」大吃一驚。台灣早有楊梅，產地是楊梅鎮（現為桃園楊梅區）。楊梅因產野生品種「樹梅」而得此地名。再看產地，除浙江、台灣，包括長江以南的省分，以浙江黃岩和廣東汕頭品種最好，溫州茶山並未入榜，大破我對楊梅想當然爾的認知和迷思。

不過新獲的資訊，帶來新的迷思。唐李白的「梁園吟」有「玉盤楊梅為君設，吳鹽如花皎白雪」。梁園位於今河南商丘，難道也產楊梅？還是當時江南到江北運輸無礙？或是氣候變遷？漢司馬相如的「上林賦」描述長安郊的上林「梬棗楊梅，櫻桃蒲陶」也能證明長安也產楊梅？也許楊貴妃是吃過楊梅的。