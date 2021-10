學英文是從小學開始的。一九六三年夏天,父母輪流在家兩個月給我惡補複習,我終於考上北京 第一實驗小學。當時小學就有英文課,我的英文康老師是輔仁大學畢業,發音很標準;她注重口型,一一矯正我們的發音,打下良好基礎。文革開始,幾年都沒有上課,復課開始後我已經上初中,學英語的教科書是「許國璋英語」,完全是中式英語;課文有「朱德的扁擔」(ZhuDe’s Pole),從題目就能看出來這樣的英語能有多地道。

七○年代上醫學院後,開始學醫學英語,基本上是一半時間學醫,另一半時間學英語。當時並沒有什麼目標,就算是一種癡迷吧,不過教材還是國人編的醫學英語。有些英語的醫學名詞是從拉丁語或希臘語來的,發音沒有規律,只能死記硬背。

一九七八年有個同學家裡有急事要搭飛機回家,幾個好同學到機場 送行,在同學等候飛機的時候,一個外國人過來問我:「Where is the shuttle bus to the airplane?」(登機的接駁巴士在哪裡), 我居然聽懂了,按照機場的中文標誌,把他帶到巴士站。路上我們還交談了幾句,我都聽明白了,回答時他也能聽懂我的英文,這十分鼓舞我,更堅定我學英文的動力。

八○年代初期,國內開始英語教育課程,每天電視晚間新聞之前的英語教學節目「Follow Me」,電台也有申葆青教授主持周日廣播英語,這些節目都是我必看必聽的。

隨著國家開放,英語教材到處都可以買到,像「英語九百句」、「新概念英語」等;一九八三年做研究生之後,院裡配備每人一台學習用收錄機,我的那一台是夏普的,收音功能強大,我就開始用短波收聽「美國 之音」。怕周圍的人聽到,我一定戴耳機聽,一開始聽不太懂,只好再比對中文新聞,逐漸聽懂的愈來愈多了。

一九八六年做博士生後,可以在外校選修課,經過我在大學任職妻舅的關係,找到美籍英文老師Mariann Piteway;那時的工資是一個月六十二元人民幣,而付給美籍老師授課費是一小時五十元,還好是研究生院付費。與其說美籍教師給我上課,不如說是一起聊天,看到什麼就聊什麼:飲食、天氣、美國總統,有時也騎腳踏車在北京市裡轉。

當時工作的是中西醫結合的醫院,來參觀學習的外賓不少,有翻譯陪同,但不懂醫字,醫院就讓我給外賓介紹中西醫結合骨科,有時候還要給外賓上課,這讓我的英語突飛猛進。八○年代末到洛杉磯後,滿心以為自己的英語交流應該不會有什麼問題,可是第一次和我太太一起找工作就出醜了。

在電話裡雇主告訴我們地址,辦公室房間號是三千五百七十;我們到了那間醫療大樓之後,問保安三千五百七十房間,保安回答說這裡的房間號碼都是三位數。我們一聽就矇了,心裡想是不是地址聽錯了;保安人很細心,告訴我們可能是Suite五百七十,我們恍然大悟,原來我們把Suite聽成Three了。

九○年代自己開始行醫,病人都是本地白人,每天用英語和他們交流,問病史、作檢查、記錄在案;時不時和病人聊聊天氣,家長里短,開個玩笑,自己覺得游刃有餘。但即使開診所三十多年,有時候病人說的醫學名詞還是不知道;比如有一個新病人告訴我他有CMT,我沒有聽說過這個病,只好問病人的癥狀表現,這才知道是一種神經肌肉的病變。趁著病人換衣服時,用電腦查找,發現CMT是遺傳性基因突變的疾病,導致神經功能失常,由三位發現這個疾病的醫生名字命名為Charcot-Marie-Tooth病。

疫情在家常看電視電影、讀報讀書,有時還是需要查找一些名詞。好在現在手機的查字典十分方便,正所謂「活到老學到老」。