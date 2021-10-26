學英文是從小學開始的。一九六三年夏天，父母輪流在家兩個月給我惡補複習，我終於考上北京 第一實驗小學。當時小學就有英文課，我的英文康老師是輔仁大學畢業，發音很標準；她注重口型，一一矯正我們的發音，打下良好基礎。文革開始，幾年都沒有上課，復課開始後我已經上初中，學英語的教科書是「許國璋英語」，完全是中式英語；課文有「朱德的扁擔」（ZhuDe’s Pole)，從題目就能看出來這樣的英語能有多地道。

七○年代上醫學院後，開始學醫學英語，基本上是一半時間學醫，另一半時間學英語。當時並沒有什麼目標，就算是一種癡迷吧，不過教材還是國人編的醫學英語。有些英語的醫學名詞是從拉丁語或希臘語來的，發音沒有規律，只能死記硬背。

一九七八年有個同學家裡有急事要搭飛機回家，幾個好同學到機場 送行，在同學等候飛機的時候，一個外國人過來問我：「Where is the shuttle bus to the airplane?」（登機的接駁巴士在哪裡）， 我居然聽懂了，按照機場的中文標誌，把他帶到巴士站。路上我們還交談了幾句，我都聽明白了，回答時他也能聽懂我的英文，這十分鼓舞我，更堅定我學英文的動力。

八○年代初期，國內開始英語教育課程，每天電視晚間新聞之前的英語教學節目「Follow Me」，電台也有申葆青教授主持周日廣播英語，這些節目都是我必看必聽的。

隨著國家開放，英語教材到處都可以買到，像「英語九百句」、「新概念英語」等；一九八三年做研究生之後，院裡配備每人一台學習用收錄機，我的那一台是夏普的，收音功能強大，我就開始用短波收聽「美國 之音」。怕周圍的人聽到，我一定戴耳機聽，一開始聽不太懂，只好再比對中文新聞，逐漸聽懂的愈來愈多了。

一九八六年做博士生後，可以在外校選修課，經過我在大學任職妻舅的關係，找到美籍英文老師Mariann Piteway；那時的工資是一個月六十二元人民幣，而付給美籍老師授課費是一小時五十元，還好是研究生院付費。與其說美籍教師給我上課，不如說是一起聊天，看到什麼就聊什麼：飲食、天氣、美國總統，有時也騎腳踏車在北京市裡轉。

當時工作的是中西醫結合的醫院，來參觀學習的外賓不少，有翻譯陪同，但不懂醫字，醫院就讓我給外賓介紹中西醫結合骨科，有時候還要給外賓上課，這讓我的英語突飛猛進。八○年代末到洛杉磯後，滿心以為自己的英語交流應該不會有什麼問題，可是第一次和我太太一起找工作就出醜了。

在電話裡雇主告訴我們地址，辦公室房間號是三千五百七十；我們到了那間醫療大樓之後，問保安三千五百七十房間，保安回答說這裡的房間號碼都是三位數。我們一聽就矇了，心裡想是不是地址聽錯了；保安人很細心，告訴我們可能是Suite五百七十，我們恍然大悟，原來我們把Suite聽成Three了。

九○年代自己開始行醫，病人都是本地白人，每天用英語和他們交流，問病史、作檢查、記錄在案；時不時和病人聊聊天氣，家長里短，開個玩笑，自己覺得游刃有餘。但即使開診所三十多年，有時候病人說的醫學名詞還是不知道；比如有一個新病人告訴我他有CMT，我沒有聽說過這個病，只好問病人的癥狀表現，這才知道是一種神經肌肉的病變。趁著病人換衣服時，用電腦查找，發現CMT是遺傳性基因突變的疾病，導致神經功能失常，由三位發現這個疾病的醫生名字命名為Charcot-Marie-Tooth病。

疫情在家常看電視電影、讀報讀書，有時還是需要查找一些名詞。好在現在手機的查字典十分方便，正所謂「活到老學到老」。