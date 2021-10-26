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《老物件情懷》三用電表

文、圖／艾倫
將近五十年的三用電表。
將近五十年的三用電表。

拜讀了水禾田先生「萬用測電表」一文，我知道家裡工具箱也有幾乎一樣的測電表，是我在七○年代台北的中華商場買的；和水禾田先生隔著台灣海峽，驚喜發現我們擁有的測電表居然這麼類似，應當是系出同源。

當時台灣的電子工業蓬勃發展，電機系是莘莘學子爭相想進的科系，我很幸運進入；第一年課程有物理實驗課，就是在那個實驗課裡我第一次用到三用電表（萬用測電表）。我們叫它三用電表，是因為它能測量電阻、電流和電壓，其實還能測量直流電壓和交流電壓，叫它四用電表也不為過。物理實驗的助教非常熟悉三用電表，他提醒使用完後要把旋鈕轉到交流電壓的部分，下一個人使用時最不可能燒壞電表，我到現在仍然遵守這個規則。

我買的三用電表不是三和牌，可能是台灣裝配的，像我這樣的窮學生也負擔得起；將近五十年過去了，指針刻度的紅綠黑三色都還很清晰，打開後蓋，精密電阻的顏色標示仍然鮮豔，焊錫依然閃閃發光。同時除了電池，電表裡一個電晶體或積體電路都不需要，可見設計者的巧思。

它曾幫助我修過真空管音響、電晶體收音機、映像管電視。早年電子零件夠大，現在電阻電容比米粒還小，三用電表可以使力的地方比較少；但是最近還拿出來檢查音響電纜有沒有短路或斷路，檢查交流電壓插座，或是乾電池有沒有電，這些家用測試，老電表還是綽綽有餘。尤其是當我測試電纜通路時，指針會從左擺到右，視覺效果比數字型的電表明顯。

我這一代見證了積體電路、個人電腦、網際網路、智慧手機等的興起；電子工業在這五十年變化太大，我購買三用電表的中華商場早就拆了，過時的電腦、電視、音響大都進了回收場，偶有一、兩件被愛惜的老儀器還留在工具箱裡，靜靜地等候主人的召喚。

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