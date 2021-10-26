中國的電視事業起步較晚，雖然一九五八年就建立北京 電視台，但是電視機卻少得可憐，全市僅有五十台，且都在機關、院校等單位，老百姓尚不知電視為何物。

一九六四 年我們昌濰地區的十幾位檔案工作 者，應邀到河北省滄州等地區介紹檔案鑑定工作經驗，被省委辦公廳邀請到天津。一進辦公廳，大家都好似劉姥姥進大觀園，這裡看看，那裡瞧瞧，看到一張矮桌上放著一個精緻的匣狀物；此物上下、前後、左右都封閉著，除一立面裝著磨玻璃，下邊還有幾個旋鈕似的東西，其他好像是帶木紋的塑料板。大家從未見過這樣東西，不知是何物。辦公廳工作人員見我們幾位同事對那個匣式物件好奇，便主動介紹說：「這是台電視機，很遺憾現時沒有節目，無法放給大家看看。」這是我第一次見到電視機。

一九七六年毛主席去世，縣廣播站在院子裡轉播北京追悼大會，不大的院子內，裡三層外三層站滿了人，全都是從未見過電視的。人挨人，人擠人，都揚起脖子爭相觀看，絕大多數人是邊看邊哽咽。十二吋的黑白電視螢幕根本看不清楚，加上訊號不佳，時有時無，有時螢幕上竟飄起雪花。不管怎麼說，有則勝無，總算第一次看到電視節目，見了世面。

八○年代初，購買電視機的家庭日益增多，我也與時俱進，為買電視機走了一次後門，硬著頭皮找我在鋼鐵廠時的副廠長、時任市電子局長的老領導，買了一台本省生產的十二吋黑白電視機，模樣和在天津看到的那個差不多，只是體積小了點。我和妻子都愛看晚間的新聞聯播和文藝節目，大兒子喜歡看體育，二兒子和小兒子則喜歡看動畫片等兒童節目，為此他們還常常爭奪遙控器。家裡有了電視，孩子們不用再到鄰居家看了，可是沒有電視的鄰家孩子，一到晩上就三三兩兩到我家來看電視，屋裡十分熱鬧。

一九八六年妻子病重期間，一天突然強烈要求我去買彩電；那時我們倆的工資還不到八十元，大人孩子五口之家勉強度日。平時勤勞節儉的她突然要我去買彩電，我想肯定是她在文革中受打擊導致的腎病刺激了神經，出現了精神錯亂的症狀。

為了實現她想看彩電的願望，我只好去三妹家暫借她家的電視，假裝自己買的帶回家。第一次與妻子一起看到彩色電視的文藝節目，都感到神奇和新鮮，一臉病容的她露出久違的笑容，我也感到高興；不久妻子就與世長辭了，她去世幾年後，我家才買上彩電，如今已更換兩、三代了。

不久，我參加市裡的科普協會，隔三差五給地方電視台寫一些防震減災的科普小品，第一次投稿就被採用，從此與電視台打起交道。一天走在我家附近的行政巷裡，巧遇電視台一男一女兩名無冕王來採訪，我在毫無準備的情況下被他們喊住，要採訪我有關環境衛生的意見。第一次被採訪，難免有些語無倫次，但是他們還說我講得很好；當晚播出，我看到電視上自己的形象，聽到自己的聲音，頭一回上電視，有點沾沾自喜。

自打八○年代買了電視機以來，每晚七時的新聞聯播是我必看的節目，一直延續至今，其間除赴美探親，其他時間很少缺席，基本上是雷打不動。九○年代初開始，我在每晚看新聞聯播的同時，還關注語言和字幕有無錯處；若有，當晚或次日一早便寫成簡短文字，指出錯處所在，寄給中央電視台，全年約發出二十餘次。

後來得知，被揭出的出錯者即使只有一個錯字，也會受到扣獎金等處罰；出錯稍多者甚至會影響晉升，我感到如此找錯似有缺德之嫌，從此停手。人家常年堅持挑錯的，有被邀請至春節晚會者，我未堅持，又有點後悔；幸好年終也收到中央台的慰問信和紀念冊，至今仍保存著。