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《老照片說故事》銘傳學生生涯

文、圖／藍馨
作者在銘傳商專會計統計科就讀時的照片。
作者在銘傳商專會計統計科就讀時的照片。

一九六一年考入銘傳商專會計統計科就讀，原以為和其他大學的大學生那般，每天穿著漂亮服裝，手抱洋裝書跑教室；殊不知，銘傳商專的學制居然和中小學無異。在服裝方面，除周一穿軍訓服，平日必須穿銘傳校服──白上衣、紅皮帶、藍色Ａ字裙、白短襪和酒杯跟黑皮鞋；若服儀不整被教官逮到，必被記警告。

和中小學一樣，我們有固定教室，還有固定座位；王婆（一名在訓導處工作的王姓管理員）每堂課在教室外面點名，倘若生病不能到校上課，須繳病假條。

因為有固定教室，大家帶的便當每日由同學輪流抬至廚房蒸熱，午休時一起在教室吃便當；這張圖片就是吃完便當後，我在教室裡替同學整理髮型時拍攝的，其他大學學生上完課後便各自離去，同學間哪有機會拍下如此溫馨的照片。

包校長因為以女流之輩創校，備嘗艱辛，對學生要求特別嚴格；考試採梅花座，包校長還穿著一雙繡花平底鞋，無預警地巡視考場和課堂。

我們不能自行選課，全由學校安排，一般大學四年的課程，我們必須在三年內完成；為了避免女學生上課時為穿著分心，銘傳施行「穿校服」；為了激勵同學勤學，銘傳施行「上課點名」政策；為了學生品格養成，銘傳施行「考試梅花座」政策。由於嚴格管理，校風良好，加上學生畢業後能學以致用，當時畢業生的就業率幾乎達百分之百。

一些前後期畢業的校友，雖然出國後都有再深造，但能在公司行號身居要職，成為會計領域佼佼者，仍然要歸功於銘傳時期打下的基礎。

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