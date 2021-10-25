民國四十四年（西元一九五五年）十二月，我們空軍官校三十六期畢業了，全期五十九人，全都被派往台中的水湳空軍基地。當年官校畢業的學生，要經過六個月的准尉見習官階段才能晉升為少尉；水湳基地當時有兩個單位，一是空軍第六聯隊的第二十大隊，另一是空軍部隊訓練班（簡稱部訓班）。前者是飛運輸機的大隊，後者是從官校畢業後到進入部隊之前的銜接訓練。

我們全期五十九人中，有十人是飛轟炸科的，但因為我們沒有轟炸機，所以被派到第二十大隊，飛的是C─四十六型運輸機；另四十九人包括我在內，是飛戰鬥科的，都被派往部訓班。

那時中華民國的空軍剛由螺旋槳機換裝為噴射機不久，飛機都是來自美援，數量不多，一時難以訓練大量的原螺旋槳機飛行員，所以優先訓練原就在部隊的飛行員，我們這些剛畢業的菜鳥一時還輪不到噴射機訓練。

當我們到達水湳機場 時，看見有兩架F─四十七型螺旋槳機停在停機坪，大家心裡都在想，這就是我們要飛的飛機嗎？F─四十七是二戰產物，是美國 用過送給台灣 的，已經是舊飛機了；又被我們用了將近十年，更舊了，說得更明白點，是淘汰了。如果這兩架就是我們要飛的飛機，大家心裡都感到怕怕的。

還好，過了幾天，兩架F─四十七被移走了，我們都鬆了口氣。但飛行員又不能長久不飛讓技術生疏，於是又過了幾天，部訓班從空軍官校借調幾架T─六型教練機來。T─六是我們在學校中級飛行和高級飛行所使用的飛機，人人都飛了一百二十小時以上，現在再飛是毫不費力的事，所以在部訓班的那六個月，我們一點壓力都沒有，有如天天都是假期。

我們由入伍到官校畢業，歷經東港、虎尾、岡山三個地方，三者都是小鎮，一到了台中這個大都市，可說大開眼界；學生每月的薪水是四十五元（新台幣），畢業後薪水連同空勤加給共有一千一百餘元，增加二十倍以上，有一夜暴富之感。

另外，當學生時處處受到管轄，見習官一下子變得自由自在，兩者生活的差距，可說天壤之別。

平常日我們每天飛行一次，稱為熟悉飛行，不過三、四十分鐘；其他時間白天就是打籃球或排球、打橋牌、下棋、看報、看小說、聊天……，晚上和周末都是到台中去玩，許多人都是那時開始交女朋友的。

跳舞則是大家的最愛，台中不但有個空軍新生社，還有個盟軍聯誼社可以跳舞，只是我在那裡從未見到過一個盟軍。我第一次見到、吃到鳳梨酥，是在台中一家糕餅麵包店「一福堂」店裡。

輕鬆愉快的日子過得特別快，六個月後，我們這四十九人都分發到各基地去。離開水湳基地後，前幾年我還回去台中過幾次，但水湳基地則再也沒有去過，據我所知，它現在已是一個廢棄的機場。