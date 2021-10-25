一九五四年春節前，我們搬到舅舅家的院子，奶奶帶著我和弟弟長住，父母親都住在各自的學校；孩子搬家到新的環境，很容易與街道上的同齡們玩在一起，我和弟弟不到一個月，就加入了街道兒童們的夥伴群。

街道斜對面的陳姓鄰居，經營著一間小鋪面，手工製作棕絲毛的刷子，自產自銷，掌櫃病逝，婦人帶著兩個兒子做洗衣刷過日子。大兒子十六、七歲，幫母親挑起生活重擔，是家裡手藝活和勞動力的頂梁柱。

買回來的原料楠竹株，先要截成刷子的長度，再剖開竹筒成為弧瓦形的竹板，當作棕刷的「身板兒」；用一把手工壓板鑽在竹板上鑽出幾列整齊勻稱的錐孔，還要把買回的棕皮剖分梳理成棕絲縷。

小兒子十一歲，比我大兩歲，是街道兒童群裡的娃娃頭。娃娃頭每天要幫忙家裡幹活，在刷子身坯竹板的孔裡栽棕絲毛，很多孩童也都來幫忙，把竹板背面的孔用手錐鑽擴大一點，便於穿進固定棕毛的細銅絲。

老闆娘歡迎孩童們來幫忙幹活，並且給孩子們記「工帳」——幫忙擴孔二十塊刷坯，就獎勵一截竹筒子。

那是竹子尖梢的下腳料，竹筒細、壁薄，剖不成刷子板。這種竹筒獎品，成了兒童的存錢儲蓄 罐，在竹筒身的一端鋸出一道細縫，把硬幣、零鈔塞進縫裡，日後只有戳通節板或剖開竹筒，才能取出錢。

那時，孩子們有一分錢都是很高興的事，可以買三支糖餅，或一支棒棒糖，或一塊表面黏滿芝麻粒的飴糖餅，或者租看一本小人書一天；攢到五分錢，可以去看兒童專場電影 。如果把錢攢在竹筒裡，過年節時打開，那更是一筆可觀的財富。

春節寒假後開學了，我到新住地附近的小學校插班，與娃娃頭鄰居成了同班同學。我很想去實習一下，如何把棕絲栽進板坯的錐孔裡；但陳同學的母親不答應，因為生手如果隨便在產品上栽毛，品質肯定不行，不合格的次品甚至廢品就是店鋪的損失。

一次，陳同學的母親問我：「你認不認得街口雜貨鋪的女老闆？她說你當過她在幼稚園的學生。」喔，原來還有這麼回事，記不得了。

問了母親，她認識雜貨鋪的周老闆，是原來很有名的縣立幼稚園園長，讓我以後叫她「校長」，不像街坊那樣叫「周掌櫃」。奶奶第一次讓我去街口的雜貨店買東西，周校長對我說：「你是我的學生，在幼稚園我教過你，你記得不？」從此，奶奶要買什麼廚房雜料都分配我去。

周校長的丈夫以前是官員，因為這個「歷史問題」給判了徒刑，周校長以一名中年婦女之姿挑起家庭重擔，要為店鋪進貨運貨、分裝、賣貨，還要照顧自己的母親與婆婆；母親與婆婆兩個老太太在一起生活，和睦相容，在街坊傳為佳話。

一九五六年，個體手工業戶要搞合作社，陳同學的媽媽和哥哥被派入「竹器合作社」，每天去社裡上班，他們家自產自銷的店鋪關了。一九五七年，內江至昆明的鐵路修到小城以北六十華里的地方，陳同學的哥哥離開竹器社去修鐵路。

街坊的兒童群裡，另一家劉姓孩子的父親是挑擔子上街、流動修鎖配鑰匙的銅匠手藝人，在一九五六年被編進了「五金合作社」，停了自己的銅匠擔子。

還有個藍姓同學的父親是屠坊的匠人，我搬到新家後經常在凌晨聽到街上有人喊：「藍大哥，該進『燙坊』了。」為什麼把屠坊叫「燙坊」？大概是生豬屠宰後要用開水澆燙，易於退毛吧，也或許「燙坊」的叫法比「屠坊」的少一點血腥。一九五五年，小城的生豬屠宰業最先被統一管理，興辦全市唯一的屠宰場，設在郊區；藍同學的父親去上班，不再有人來「叫街」。

一個年級比我高的曾姓學長，父親是長途木船上的槳手，長年在船上跑川江航道，街坊孩子們很少見到這位船伕鄰居。由於長途航運的漂泊無定，船工們的婚姻困難；一九五六年，川江航運業公私合營和合作化，曾學長父親原來的船主將船隻合營，也進了船運社，回家的機會多些，但曾學長說，工錢少了。

一九五八年城市裡也搞起人民公社；農村的人民公社實行政社合一，辦起公共食堂，城市公社不算一級政權機構，只是以居民委員會為單位，辦起街道公共食堂。城市不再向居民供應口糧，工人、職員、商販、學生、居民等，必須到各自所屬的單位食堂吃飯。居民不能在家庭開火做飯，周校長的廚房雜料店沒了買主，關門歇業。那是當年社會底層的悄然變化。

居委會的正副主任都當了街道食堂主任；一對蔬菜小販夫婦，男的當了食堂採買，女的則是炊事員。管理街道食堂的人、在食堂裡有職務的人，都成為了有一定職權的「大人物」。特別是在緊隨1958年的「三年困難時期」大饑荒裡，更是些了不得的人物，在街道的普通居民跟前耀武揚威。執政權力的人物們、職務權勢人物們，權力得不到監督和制約，就會惡性膨脹，就會為非作歹。這是當今官場大面積腐爛變質的根本性問題。

農村和街道食堂的民怨既深刻也普遍廣泛，終於在1961年夏天全部撤銷了，恢復了百姓萬家各自家庭做飯的傳統。

這些市民命運的變更有一個共同的模式，就是從原來各自從業的小經營戶業主，變成合作經營的企業員工，從各自經營的收入為生，變到一律靠工資過日子。