《老物件情懷》一件手織毛衣

作者編織的毛衣。

這件毛衣是我編織的最後一件毛衣，算是編織生涯的收官之作。那是二十多年前剛出國之際，旅居於加拿大 的埃德蒙頓；埃德蒙頓是加拿大最靠北的城市，一年之中幾乎半年是冬季，大雪覆蓋整座城市，天寒地凍，一出門眼睫毛迅速結冰。

甫出國的那段日子甚是艱辛，經濟上還過得去，先生做博士後一年的收入，足供一家溫飽，所謂艱辛主要來自情緒和感情。突然被拋入全然陌生的環境和文化，無所適從所帶來的巨大孤獨，以及對未來的不確定性；極度的心理空虛，茫然無措的情緒，在大雪紛飛夾雜北風狂嘯，越發悵惘。

從那時起，我開始瘋狂編織；最初是買來一些毛線為兒子織毛衣，也為自己織幾件。怎奈加拿大店裡的毛線是化纖的，織出來極不平整，既不美觀更不保暖。於是，我便把國內帶來的毛衣、毛褲拆洗重織。

出國時帶了一件套頭毛衣，粉紅色配白色圖案，版型是寬鬆偏長，我很喜歡這件毛衣，圖案和搭配都是自己設計的。那年冬天，兒子上學前班，先生去了學校，漫長的白天蝸居無所事事；拆洗重織完所有的毛衣毛褲，最終把最心儀和套頭毛衣也拆了。

把毛線洗乾淨後晾乾、繞成線團，然後一邊看電視學英文一邊織毛衣。開身、短款、粉紅底子配白色條形圖案。完工後，特意去店裡買了粉紅色鈕扣縫上；穿在身上，暖暖的粉紅色猶如早晨的一縷霞光，明亮了雙眸，溫熱了心房。再配一條黑色長呢裙，彷彿嚴冬已過，春天來臨。那天煲了鍋熱湯，氤氳熱氣冉冉飄起，殷勤為家人添湯夾菜；先生問我今天心情為何這麼好，我說：「因為我的毛衣配長裙效果奇佳。」先生笑而不語，心裡肯定在納悶，這一點也不合邏輯。

過了半年，我們離開加拿大，定居墨西哥 灣，海風炎熱潮溼，純毛的毛衣不再需要，只是我一直保存著它，留個念想。