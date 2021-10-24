天剛放亮，門外北風呼呼吹過，十分寒冷，除了偶有雞啼狗吠，整個村子相當平靜。

與往日不同的是，本來這個時段出勤的哨子聲應該已經響起，但由於收割季節剛剛結束，加上又是元旦，生產隊宣布放假一天慶祝。以這村子的情况，一年之中除卻農閒下大雨，很少有休息的日子，因為田地多忙不過來，也因為「打大撈」工作 效率較低。

村子東南邊上孤伶伶建有品字型三間房子，是我們廣州下鄉青年居所，來這裡已有一年時間了，日常出勤率就八、九成而已，中間偷懶的日子睡在床上總有點不安，生怕隊長拍門要我們下田工作。而今天放假，就可懶在床上盡情享受被窩溫暖，這算是農村生活十分愜意的時光。

突然屋後大喇叭響起，通知每家每戶派人到村前曬穀場分領牛肉；起初聽不清楚不以為意，但經過幾次廣播確定消息無誤，我隨即彈起穿衣去看個究竟。平常不要說肉類，就算新鮮蔬菜 也是少吃，整天佐饍都以鹹菜為主，今天聽到有牛肉分配，自然興奮。

曬穀場上已有人群聚集，從遠處望去只見有數個年輕村民正圍著一隻又瘦又老的耕牛評頭論足；我剛開始還有點疑惑，但看到其中一人手拿鐵鎚及牽著耕牛鼻圈的時候，立即明白是怎麼一回事了。

以前讀小學時學過所謂做牛做馬，但未能真正體會；南方耕種全仰賴牛隻犁田，馬兒卻少見，千百年來，水稻種植沒有耕牛單靠人力實在難以勝任，所以牛也是農民命根子。牛有水牛及黃牛之分；水牛勁大耐勞，可在水田耕犁，黃牛腿細勁少，只能在旱地耕種。在南方農村，水牛就是生產工具，但水牛年老力衰就會失去作用。常言道「老牛怕過冬」一點不假，皆因冬天青草稀少，牛隻老邁牙口不好，難以吃到足夠草料，如果不加照顧，實難挨過冬天；但農民較現實，耕牛不能幫助生產還須照料，哪有可能？

思索之間，見牽牛青年已將老牛帶到一個開闊位置，右手拿著鐵鎚正準備有所舉動；老牛忽發出哀鳴，雙眼似乎流出眼淚，好像知道命運結果。我十分懷疑動物對死亡都會有感覺，否則怎會有此表現？

只見年輕村民毫不猶豫手起鎚落正中老牛眉心，即時見老牛雙腿一軟轟然倒下，但身驅及四腳還在抽搐，真是慘不忍睹。耕牛辛勞一生，到頭來還要剝其皮吃其肉，在物質豐富的人類眼中，可謂豈有此理；但七○年代食物不算富足的人們卻感覺是理所當然，廣東人常說「背脊向天人所食」，想來對衣食不足的人講什麼人道都是枉然，只有「衣食足」才會「知榮辱」，古今同理。

當幾個青年村民「夾手夾腳」將老牛剝皮拆骨，邊幹邊笑，一點也沒有難過的感覺，有時想起獅虎撲食殘忍，但人類又如何？

偌大牛隻只餘百斤肉左右，我們每人也只能分配到半斤。午飯時間一陣風捲殘雲將牛肉掃光，吃的時候早已忘記耕牛犁田之苦，食欲大於一切啊。但宰殺耕牛的景象倒是令人很難忘記，特別是那哀鳴及無奈的眼神。