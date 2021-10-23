在上世紀五○年代末至六○年代初，中國 推行「大躍進」、「人民公社」、「大煉鋼鐵」運動，嚴重破壞社會生產關係，很快在全國出現災難性惡果；國民經濟倒退，全國糧食短缺，因此舉國上下要實行糧食配給，並限量供應，外出用飯要交糧票，凡是糧食製品如餅乾、麵包、米粉等，都要憑糧票供應。

由於供應緊張，市面供應的餅乾、麵包等不得不摻入玉米、木薯等雜糧，甚至米糠也用來製餅。在大中城市雖然供應緊張，但勉強能維持，在農村則是一片愁雲慘霧，不少地區出現嚴重水腫病。

當年我也是缺糧戶，試圖到酒樓茶市解饞，也加入飯店餐館的長長排隊行列；開市前一小時才分發餐牌，由於僧多粥少，餐牌很快發完，遲來者只好望門興嘆。每到晚上八時左右就飢腸轆轆，想到附近的麵店吃碗肉餡雲吞麵，由於肉類供應不足，能吃到肉餡雲吞的機會甚微，若能吃碗熱騰騰的清湯麵已心滿意足。

為應對缺糧少肉局面，當局曾提出「主糧不足，瓜菜代」的口號，於是無論城市或農村都興起在機關大院空地、住宅旁閒置空地種植蔬菜、瓜果、番薯；還利用各種水面空間，繁植富含蛋白質的小球藻，代替肉類補充植物蛋白。我們單位也興起培植小球藻，我嘗過乾燥後的小球藻餅乾，味道怪怪的。

由於推行大躍進、人民公社、大煉鋼鐵失敗，市場蕭條 ，商店貨架空空如也；面對這一嚴峻局面，中央對經濟政策進行調整，其中一項就是在全國各大中城市增設「高價食品櫃面」，抓住人們飢不擇食、餓不論價的心態，短期內讓人們高消費，爭取鈔票回籠，減輕市場壓力。

以當年的廣州為例，部分著名飯店餐館出售高價餐，如大同酒家、大三元酒家、沙面經濟飯店等，最低消費五元，那時五元是低層工人每月工資的六分之一。我們一家四口曾到人民南路高價餐廳吃過一頓高價餐；記憶中的菜式有白切雞、菜心炒牛肉、小蝦仁炒蛋、番茄豆腐魚頭湯，白飯任吃，結帳人民幣三十多元，吃了本人半個月工資。

高價餐一推出，飯店餐館生意即刻火旺，這並非表示人們富足，是因為較長時間物質缺乏，有錢也派不上用場，人們被逼將錢儲存銀行，所以一有高價商品供應，人們還是消費得起的。除了開設高價餐，還有各種副食品商店、熟肉專賣櫃，售賣高價白切雞、燒鵝、叉燒、燒肉、滷牛肉等；白切雞半隻售價十二元，是公價的四倍，燒鵝每隻三十元，是公價的五倍。

副食品店內其他櫃台，高價副食品琳瑯滿目，有各式罐裝糖果、餅乾如威化餅、白兔奶糖、巧克力等。高價點心有奶油蛋糕、布丁；中式點心有蓮蓉酥、皮蛋酥、核桃 酥、各款蝦餃燒賣，價格是原價的五到十倍。我們單位開茶話會，曾集體訂購優質白麵包、核桃酥、糖果等，白麵包每個八折也要八角人民幣，是公價的八倍，奶油蛋糕每個一點五元，是公價的七倍。

但不管價錢怎麼高，只要有鈔票就任君選擇；我的鄰居馬大姐是紡織工人，她有一對子女，為了滿足子女的願望，她節食縮衣花八元人民幣買了一盒高級威化餅、一包維他奶白兔糖。到一九六三年初，國民經濟經過三年調整，市場供應情況明顯好轉，高價食品市場才關閉。