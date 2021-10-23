《老物件情懷》昂貴的鬧鐘

這座鬧鐘包含作者母親對於賭場多年的「奉獻」。

這座認真運行二十多年的鬧鐘終於鞠躬盡瘁停擺了；頂著「SONY」名牌，附帶音效頗佳的收音機，它也算是一件有模有樣的家電小產品。如今物盡其用，應可告慰它的原主──我的老媽，在天之靈。

約莫三十餘年前，老媽「押」著退休 的老爸從紐約皇后區遷移至新澤西州 的大西洋城，名正言順的說辭是郊區空氣清新，適合頤養天年；私心裡是想定居在大西洋城賭場附近，如此她就不需要從紐約市 搭乘「發財巴士」，來回車程五小時，疲於舟車勞頓。

老爸不僅唯命是從，並且再接再厲取得賭場發牌員證照，開啟讓親友佩服的職場第二春。此番老媽自認水到渠成的安排，更有老爸薪水加持，於是兩人每天同出同進；老爸上班，老媽理所當然成為賭場常客。即使賭本有限，老媽總是興高采烈地遊走於各大賭場，儼然是她的樂活空間，起手輸贏一來一往，足以讓她如魚得水，愜意自在。

當時賭場為了拉攏顧客，鼓勵免費加入會員，以消費金額累積點數，贈送商品。「不拿白不拿」，老媽理直氣壯如是說，樂此不疲拎回形形色色的物件。羊毛出在羊身上，天下哪有白吃的午餐？老媽這廂充耳不聞，贈品拿得爽快，愈發努力消費。

那些年，每逢探望老爸老媽，例行公事就是到大西洋城走逛，拿著賭場送給老媽的餐券享用自助餐，偶爾旁觀不懂英文的老媽如何在賭桌上揮灑自如，身旁淡定的老爸總是毫不介意笑笑說：「你媽高興就好！」

臨走時，老媽一定會獻寶似地展示用點數換來的商品，總要我們選幾樣帶回家。老媽的戰利品宛如迷你百貨大匯集：小件如雨傘、馬克杯、繡著賭場商標的衣物、全套刀叉、湯鍋平底鍋；中或大件如手提式吸塵器、光碟播放器、行李箱等，此鬧鐘即是其一。

在賭場風光時期，老爸經常穿著印有賭場標誌的運動衫和外衣，老媽也會隨手穿上賭場的外套，他們家裡隨處可見老媽口中「沒有花錢買」的物件；環視這些嶄新但可能已過季的商品，啞然失笑之餘，還真想請賭場頒發「忠實客戶獎」給老媽，她的「矢志不渝」應該是賭場最歡迎的鋼鐵粉絲吧。

老媽餘生如願在大西洋城度過，老爸忠心耿耿隨侍在側，各家賭場走透透；縱然輸多贏少，老媽可謂是瀟灑走一生，了無遺憾地安詳辭世。

這座鬧鐘堪稱是價值昂貴的商品，它包含了老媽對於賭場多年的奉獻；看著鬧鐘，腦海總不由得浮現老媽在賭場裡疾步前行、目光如炬、精神抖擻的身影。