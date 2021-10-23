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吃大白菜過冬

崇輝

「熬白菜，不擱油，吐口唾沫當香油。」 是小時候我們耳熟能詳的兒歌「小辮子劉」中的唱詞，儘管有些誇張，不過用清水熬好梗白葉綠的大白菜湯後，再滴幾滴香油見見油葷，是幾十年前北京人家烹飪白菜最常用的手法，還美其名曰「翡翠白玉湯」。

在那個食物匱乏的年代，每到冬天，北京人餐桌上當家菜只剩下白菜、蘿蔔、凍豆腐。蘿蔔放久了會變糠，成了「中看不中用」的空心糠蘿蔔。因此，那年頭要想吃上帶葉的菜，就是將夠吃整整一個冬天的大白菜儲藏起來。

在這些靠吃大白菜過冬的日子裡，光有翡翠白玉湯顯然不行，面對如此單一的食材，大家只能挖空心思在烹飪方式下功夫，從而衍生出許多的做法和特色風味。

那時候，每年十月底的最後幾天，就是冬儲大白菜新鮮上市的日子。

新買回來大白菜青白分明，一層層剝開，每片菜葉都有白皙惹眼的菜梗，菜梗兩側是青翠中泛著嫩黃的裙邊，裙邊到了頂部呈半圓弧狀分開，像枝繁葉茂的鬱樹剪影，這時的菜梗水嫩到一掐一汪水。大白菜最外層菜幫子稍有磕碰，就會留下有明顯外傷，帶著外傷的大白菜不易儲藏，要掰下來；於是，用受過傷的菜幫子剁餡蒸包子、捏餃子，就成了大白菜上市的這幾天裡，北京人的主要吃食。

去掉受傷菜幫子的大白菜，便可從中挑出顆大心實、手掐起來緊巴的，用來積酸菜。北京人積酸菜的法子很簡單，就是先將大白菜放在陽光下曬幾日，等白菜表面發軟打蔫，搬出缸洗淨晾乾，將白菜縱向劈成兩半放進缸裡，鋪滿一層撒一把鹽，重複操作，將切好的白菜層層疊起直到缸口。燒開一大盆水，放涼後倒入其中，讓水淹沒碼好的白菜，蓋上蓋。不出半個月，水嫩嫩軟塌塌的酸菜就成了，那種酸溜溜的醃白菜與肥膩的帶皮肉一起煮，在飲食單調、口味寡淡的冬季，成了消食開胃的美味——酸菜汆白肉。

儲存一段日子後，水分流失的大白菜乾癟了，為了找回脆嫩口感，掰下來的菜葉先用清水浸泡，待其重新吸收水分後，切成菱形塊，加些醋和白糖爆炒，就能做出脆爽下飯的醋溜白菜。如果有條件，再撒些北京人心目中屬於海貨範圍的蝦皮或海米提鮮，那吃美了的勁頭，像真的吃了頓海鮮大餐似的。

掰下乾癟的菜梗後，露出嫩黃透亮的白菜心，啃起來甘甜清脆，口感像啃蘋果。切成細絲，加些山楂片和白糖醃製一夜後拌勻，就是一道白裡透紅、酸甜爽利的山楂白菜心；酸甜酸甜的滋味，想起來都直流口水。

等到了冰天雪地的隆冬臘月，放在外面的大白菜很容易被凍結成冰；結冰的白菜葉像半透明的毛玻璃，網格狀的葉脈十分清晰。這樣的大白菜如果在常溫中解凍很快就爛了，北京人的辦法是趁著大白菜葉還帶著冰碴時放進涼水裡，一邊清洗一邊解凍；這樣處理後，凍過的白菜就會吃出綿糯微甜的口感，再配上纖維豐富的凍豆腐一起燉，味道就更加豐富。

乾澀粗壯、不能食用的白菜根，在那年代也不會被輕易扔掉。齊根橫切一刀，拿下來放進碗裡，再接滿一碗水浸泡，過不了幾日，白菜根上就會長出一簇嫩黃的新芽，綻放嬌艷的白菜花。

儲藏到開春後的大白菜，水分流失殆盡，菜葉乾澀脆薄形同蠟紙；即使成這個樣子，無菜可吃的北京人還是捨不得放棄它們。大家會小心翼翼一層層撕下來，用水發起來後，加些番薯粉條，混在一起剁成餡，外頭再包裹上一層玉米麵，放進籠屜，就能蒸出一鍋熱騰騰的菜團子來。

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