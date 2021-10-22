《老照片說故事》觀賞閱兵懷念高叔

作者（前排右二）和高嬸等人觀賞雙十閱兵合影。

一九六三年十一月的某一天，宿舍教官通知我被選派為學生代表，去看一場稱為「嵩山演習」的空軍演習。這是難得機會，我和另一名男同學興奮地在集合地點報到。

交通車開到一個不知名的機場 ，有一列長觀閱台，閱兵台有四、五層排列的椅子，我們被帶到第三排的座位，前排坐的全是軍服盛容的軍官們。等候時間，他們大聲談笑聊天，其中一名慈眉善目，回頭向我們微笑致意，拿著照相機拍照。

演習是空軍戰機戰鬥模式的表演，細節奧妙我當然不懂，記得的是軍樂突地奏響，全體站立起來，我們也跟著起立，原來是時任總統蔣中正的座駕出現；他站在敞篷車上舉手還禮，能這麼近距離看到他，心中很是激動。

座駕離場後，我看到前座那名軍官照了相，便大膽詢問他可否送我一張總統照片，他很高興地答應；我便留下姓名地址給他，但不知道他是否會真的寄給我？

不久之後，一封「限時專送」寄到，那名軍官邀請我周末去他家拿照片、吃飯，他會請司機來學校接我。到了他家才知道還有一些其他客人，他的太太做了滿桌豐富的菜餚，小女兒和兒子非常可愛；一席飯吃下來，他要我改變稱呼，不再叫他高先生，而是高叔叔，他知道我家不在此，要我別客氣常去作客。

次年，有雙十閱兵，高叔叔有四張座位票，他自己有任務不能去，我可以陪高嬸、 小妹及邀請一個朋友一起觀賞。這對我是千載難逢的機會，當然不會錯過。以前的慶祝雙十閱兵，我們只能湊興在街頭街尾擠在人群中張望，現在能坐在閱兵台上安逸地觀賞，真是天上丟下來的大包，開心得不得了。閱兵典禮完畢後，我們四人留下這張有紀念性的照片。

與高叔結緣，一直到後來離開台灣 前，我都享受著他們的愛護照顧，過年過節、生日喜慶及我的畢業典禮，都與他們共享，他們最後還認了我做乾女兒。

遺憾的是台灣一別，就再沒有機會見我的乾爹媽，海外輾轉遷移中更失去聯絡，不知道他們老人家是否長命百歲，只能在心中感謝他們當年給我的愛與關懷。